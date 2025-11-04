Flor Polo, hija de la excongresista Susy Díaz, y quien recientemente confirmó su precandidatura al Congreso de la República para las elecciones de 2026, se mostró evasiva y molesta cuando fue consultada sobre temas básicos de funcionamiento parlamentario.

La controversia surgió durante su participación en una feria gastronómica, donde, además de promocionar el evento, fue abordada por un reportero de 'Amor y Fuego’, quien le hizo preguntas sobre su futura labor legislativa.

Flor Polo y la historia que compartió en sus redes sociales anunciando su postulación al Congreso | Foto: Instagram

Al principio, Polo, quien también es hija del reconocido compositor Augusto Polo Campos, parecía dispuesta a hablar sobre su preparación para la campaña, comentando: “Feliz y contenta. Estoy enfocada en prepararme. Mi mamá me va a aconsejar mucho, me dirá todo lo que tengo que hacer. Uno aprende en la cancha”.

Sin embargo, la entrevista tomó un giro tenso cuando el periodista le hizo preguntas directas sobre las funciones de un diputado, el rol del Congreso y otros aspectos del sistema político, a lo que Polo respondió visiblemente irritada: “Sé que has venido a molestarme. Yo estoy trabajando aquí, y tú vas a hablar solo, porque no te pienso responder”.

Tras ello, el reportero persistió, preguntándole sobre términos legislativos como la “interpelación”, pero su respuesta fue tajante y agresiva: “Eres un malcriado. No me llevo bien con ese programa, así que no voy a responder nada. Estoy aquí para apoyar a mi amiga, y te multiplico por cero”, expresó visiblemente enfadada.

A pesar de los intentos del comunicador por seguir la conversación, Polo continuó rechazando las preguntas y, al sentirse incómoda, añadió: “Mi propuesta de gobierno me la guardo para mí y la voy a compartir en el momento adecuado. Ahora no tengo nada que decirte, discúlpame, pero no quiero hablar contigo. Gracias” , pidiendo a los organizadores del evento retirar a los periodistas.

Indignada, la hija de Susy Díaz arremetió contra el periodista por hacerle preguntas sobre funcionamiento parlamentario básico | Foto: Amor y Fuego

No conforme con la situación, Flor se dirigió a los emprendedores que vendían picarones en el evento y señaló: “Estás perdiendo el tiempo aquí porque no te voy a responder nada. Sé que has venido a hundirme, pero te multiplico por cero”.

La hija de Susy Díaz, quien llevará el número 10 en la lista de Somos Perú en las elecciones de 2026, sigue los pasos de su madre, quien fue congresista en 1995, obteniendo más de 10 000 votos gracias a una campaña política inusual.

A principios del año 1995, Susy Diaz se integró al partido político Movimiento Independiente Agrario, donde tuvo una particular forma de realizar su campaña para postular al Congreso del Perú; ella mostraba el numero 13 en su ‘derriere’ y realizaba programas de planificación familiar regalando condones. Pese al escándalo, fue elegida congresista en el período 1995-2000.

¿Flor Polo está endeudada?

A fines de mayo, Susy Díaz reveló que su hija, Flor Polo estaba atravesando una grave crisis económica, pues tenía muchas deudas, que a pesar de haber vendido un inmueble de su propiedad, no lograba pagar.

Por ello, al ser entrevistada por ‘América Hoy’, la exvedette peruana relató que Flor llegó a su casa debiendo S/ 135 mil soles, cifra que redujeron a S/80 mil con mucho esfuerzo. Sin embargo, meses después, Polo habría solicitado otro préstamo de S/50 mil a otro banco, desatando molestia en Susy.

“Ella vino a mi casa con una deuda de S/135 mil. Yo la ayudé porque no entendía de qué era, si yo siempre pagaba todo. Un día me dijo: ‘Mamá, no han pagado la luz’, y le di S/700. También los pañales, la comida, todo lo cubro yo”, contó visiblemente afectada.