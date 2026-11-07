Un oscuro episodio es el que Flor Polo vive tras denunciar una presunta agresión física por parte de su pareja, Luiggi Yarasca, que le habría ocasionado graves lesiones en el cuerpo, al punto de ser internada en una clínica debido a su estado de salud, por el cual, según advirtieron sus allegados, incluso tendría dificultades para hablar.

En ese sentido, la hija de Susy Díaz habría detallado todos los episodios de violencia que vivió durante su relación con Yarasca, los mismos que se intensificaron este 4 de noviembre en un hotel de Pachacámac, adonde acudieron para compartir un momento juntos, pero que, tras una discusión por aparentes celos de Luiggi, habría terminado en agresión.

Declaraciones de Flor Polo | Foto: Magaly TV

De ese modo, ‘Magaly TV’ reveló el expediente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), donde se incluyen peritajes y documentos judiciales que detallan la denuncia por violencia física y psicológica presentada por Flor.

El informe médico y psicológico confirma que la agraviada presenta afectación emocional y un cuadro de estrés agudo, además de problemas de salud como insomnio y pérdida de apetito.

De acuerdo con el testimonio consignado en la carpeta del caso, la relación de tres años y medio comenzó a deteriorarse hace aproximadamente 24 meses, periodo en el que se volvieron frecuentes las discusiones violentas, los empujones y los insultos.

Flor Polo relata como habría ocurrido la presunta agresión en un hotel de Pachacámac

El episodio de mayor gravedad ocurrió la madrugada del 4 de noviembre en el hotel Rústica de Pachacámac, lugar al que acudieron para compartir un momento de esparcimiento. Una discusión motivada por los celos habría desencadenado el ataque en una de las habitaciones del recinto.

“Al principio todo era bonito, pero hace uno o dos años Luiggi Yarasca cambió... discutimos, llegamos a empujones, pero esto de ayer es más fuerte. Luiggi se viene hacia mí y me coge de acá... (del cuello) me quería ahorcar, me empujó a la cama”, declaró Flor ante los especialistas.

Imágenes de la discusión entre Flor Polo y su pareja en un hotel de Pachacamac | Foto: Magaly TV

El altercado se trasladó a los pasillos del establecimiento, donde el forcejeo provocó que Polo cayera por las escaleras, relató.

Las pruebas fotográficas adjuntas al expediente muestran las lesiones físicas que habría sufrido, entre ellas marcas en la oreja y moretones visibles en los brazos, las rodillas y los muslos.

“Del forcejeo con Luiggi me caí por las escaleras. Logré abrir los ojos, había gente, me dio vergüenza. Luiggi no me ayudó a levantarme, tuve que levantarme sola”, declaró Flor.

Al intentar solicitar asistencia a los trabajadores del hotel, Yarasca habría buscado descalificar su versión al señalar que la agraviada se encontraba en estado de ebriedad y tratarla de “loca”.

Medidas de protección y diligencias policiales

Frente a la gravedad de los hechos denunciados, el Poder Judicial otorgó medidas de protección inmediatas a favor de Flor Polo, que prohíben a Luiggi Yarasca Martínez acercarse a menos de 200 metros, así como establecer contacto físico o comunicarse con ella directa o indirectamente.

Asimismo, las autoridades dispusieron que reciba terapia psicológica en un centro comunitario de salud mental, bajo advertencia de que, en caso de incumplir la medida, podría ser procesado por desobediencia.

En el plano policial, agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al inmueble registrado por Yarasca en el distrito de Santiago de Surco, dentro del periodo de flagrancia. Sin embargo, no lograron ubicarlo.

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