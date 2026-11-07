La 'influencer' denunció agresiones físicas y psicológicas de su pareja, Luiggi Yarasca, de 37 años | Foto: Archivo EC
La 'influencer' denunció agresiones físicas y psicológicas de su pareja, Luiggi Yarasca, de 37 años | Foto: Archivo EC
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Por Redacción EC

Ante la denuncia por presunta agresión física y psicológica que presentó Flor Polo contra su pareja, Luiggi Yarasca, un juzgado le otorgó medidas de protección, dictando que el denunciado no puede acercarse a menos de 200 metros de ella ni a través de personas de su entorno, además de obligarlo a llevar terapia psicológica bajo apercibimiento de ser procesado por desobediencia a la autoridad en caso incumpla estas medias.

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