Ante la denuncia por presunta agresión física y psicológica que presentó Flor Polo contra su pareja, Luiggi Yarasca, un juzgado le otorgó medidas de protección, dictando que el denunciado no puede acercarse a menos de 200 metros de ella ni a través de personas de su entorno, además de obligarlo a llevar terapia psicológica bajo apercibimiento de ser procesado por desobediencia a la autoridad en caso incumpla estas medias.

El abogado de la empresaria detalló el alcance de esta resolución en “Magaly TV, la Firme” la noche del viernes 6 de noviembre.

Según ha contado Flor, la agresión ocurrió el pasado 5 de noviembre en un hotel de Pachacámac durante un retiro de pareja, donde Yarasca la forcejeó y empujó por las escaleras, hecho que obligó su posterior internamiento en una clínica de Surquillo, en Lima.

“El juzgado de familia ha otorgado la medida de protección. La disposición establece que el señor no puede acercarse a 200 metros, así como la prohibición de cualquier nuevo hecho de humillación, maltrato o violencia”, precisó el letrado.

Asimismo, la defensa legal añadió: “La resolución también prohíbe cualquier tipo de represalia por parte de él, su familia o personas de su entorno. Además, obliga a la parte denunciada a llevar terapia obligatoria bajo apercibimiento de ser procesado por desobediencia y resistencia a la autoridad. Con esto buscamos poner a salvaguarda la integridad de Florcita”.

El desgarrador testimonio y las lesiones de la hija de Susy Díaz

De acuerdo con el informe oficial difundido por Magaly TV, los exámenes médicos constataron lesiones en la parte posterior de la cabeza, brazos, muslos y torso.

Flor relató que, si bien al inicio del romance Yarasca se mostraba como un hombre afectuoso, con el paso del tiempo comenzaron los episodios de maltrato, siendo el hecho ocurrido en el hotel de Pachacámac el ataque más grave de todos.

“Me cogió del cuello y me insultó. Luego, afuera en el pasillo del hotel, seguimos forcejeando, me caí por las escaleras. Cuando logré abrir los ojos había gente y me dio mucha vergüenza”, dijo Polo.

Imágenes de la discusión entre Flor Polo y su pareja en un hotel de Pachacamac | Foto: Magaly TV

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“Él no me ayudaba a levantarme, tuve que ponerme de pie sola. Le insistí para irnos juntos y le conté a la recepcionista lo que me había hecho, pero él decía que yo estaba ebria, me insultaba y me hacía ver como si estuviera loca, a pesar de que le repetía que me dolía el cuerpo”, añadió.

La figura mediática reveló además que a lo largo de la relación fue víctima de constantes insultos y menosprecios, llegando a separarse temporalmente en tres o cuatro ocasiones. A pesar de sus intenciones de dar por terminado el romance, continuó.

Cabe recordar que el noviazgo ya había sido cuestionado por Susy Díaz, madre de Flor, quien en su momento declaró que Yarasca no le inspiraba confianza.

Luiggi Yarasca con paradero desconocido

Según reveló el informe de Magaly TV, Luiggi se encuentra actualmente con paradero desconocido, mientras es investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de violencia física y psicológica.