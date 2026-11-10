La hija de Susy Díaz denunció presuntas agresiones por parte de Yarasca, quien por su parte, ha negado todas las acusaciones | Foto: Archivo EC / Captura de YouTube (Amor y Fuego) / Composición EC
La hija de Susy Díaz denunció presuntas agresiones por parte de Yarasca, quien por su parte, ha negado todas las acusaciones | Foto: Archivo EC / Captura de YouTube (Amor y Fuego) / Composición EC
Por Redacción EC

Ante las acusaciones de presuntas agresiones físicas y psicológicas hechas por Flor Polo en su contra, así como las medidas de protección dictadas en su contra, Luiggi Yarasca negó las denuncias, asegurando que es inocente y afirmó tener pruebas para respaldar su versión de los hechos.

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