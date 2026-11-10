Ante las acusaciones de presuntas agresiones físicas y psicológicas hechas por Flor Polo en su contra, así como las medidas de protección dictadas en su contra, Luiggi Yarasca negó las denuncias, asegurando que es inocente y afirmó tener pruebas para respaldar su versión de los hechos.

En declaraciones para “Amor y fuego”, Yarasca negó haber ejercido cualquier tipo de violencia y señaló que dejará las investigaciones en manos de las autoridades competentes. “Soy inocente de todo lo que se me acusa, voy a esperar que la justicia esclarezca todos estos hechos de la manera que corresponda” , expresó.

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Asimismo, al ser consultado sobre la posibilidad de iniciar acciones legales contra Polo por un presunto daño a su imagen, prefirió no adelantar una decisión y confirmó que viene coordinando su defensa con su abogado.

“Estoy preocupado por este tema en el cual estoy involucrado por las imputaciones que se me acusan, que son completamente falsas y hay que demostrarlo; eso lo estoy viendo con mi abogado y las pruebas que en su momento se presentarán”, sostuvo.

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Luiggi Yarasca asegura tener audios para respaldar su versión

Por otro lado, los documentos difundidos por el espacio televisivo señalan que Flor Polo manifestó ante las autoridades que teme por su vida. En su declaración, además, sostuvo que Yarasca tendría problemas de adicción a sustancias y consumo excesivo de alcohol.

Ante estas afirmaciones, el empresario insistió en que esperará los resultados de las investigaciones. “Espero que las autoridades encargadas de este caso esclarezcan todo en el debido momento”, manifestó.

En declaraciones para “América hoy”, Yarasca aseguró contar con elementos probatorios, entre ellos una grabación de audio, con los que busca respaldar su versión sobre los hechos ocurridos durante la relación.

“Ella dice que la lancé y tengo un audio donde yo me voy después y ella dice que se cayó de las escaleras, y en su denuncia dice otra cosa”, afirmó.

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Finalmente, Yarasca atribuyó las acusaciones a un presunto despecho tras el fin de la relación sentimental, asegurando que la hija de Susy Díaz solía buscarlo de manera persistente cada vez que él decidía terminar el vínculo.

“No sé si lo hace por dinero, por despecho o por lo que fuera, creo que va más que todo por el lado del despecho porque cada vez que yo le terminaba a Flor me iba a buscar al gimnasio, se quedaba ocho horas parada fuera de mi casa”, comentó.

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