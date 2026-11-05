"Magaly TV, La Firme" reportó la presencia de Florcita Polo en el centro de salud | (Fuente: Instagram Flor Polo)
"Magaly TV, La Firme" reportó la presencia de Florcita Polo en el centro de salud | (Fuente: Instagram Flor Polo)
Por Redacción EC

Florcita Polo compartió una oración en sus redes sociales luego de haber sido trasladada al área de emergencia de una clínica en Surquillo, tras registrarse dos altercados con su pareja, Luiggi Yarasca.

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