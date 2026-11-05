Florcita Polo compartió una oración en sus redes sociales luego de haber sido trasladada al área de emergencia de una clínica en Surquillo, tras registrarse dos altercados con su pareja, Luiggi Yarasca.

En el mensaje religioso pidió fortaleza y serenidad para afrontar momentos difíciles, en medio de las versiones de su entorno sobre una presunta agresión física ocurrida en su casa tras una discusión en Pachacámac.

Imágenes de la discusión entre Flor Polo y su pareja en un hotel de Pachacamac | Foto: Magaly TV

La hija de Augusto Polo Campos utilizó su cuenta oficial para publicar la plegaria, en la que agradeció por una nueva oportunidad y pidió tranquilidad para afrontar las dificultades, sin hacer referencia explícita a lo ocurrido con su pareja.

“Amado Dios, gracias por este nuevo día y por la oportunidad de volver a comenzar. Hoy quiero poner en tus manos cada pensamiento, cada decisión y todo aquello que ocupa mi corazón (...). Ayúdame a valorar cada instante, a soltar aquello que me roba la paz y a recordar que nunca camino sin tu compañía” , difundió.

MIRA AQUÍ: Florcita Polo termina en emergencia tras presunta discusión con su pareja

Florcita Polo habría sido agredida por su pareja

De acuerdo con ‘Magaly TV’, la pareja habría protagonizado una primera discusión durante la tarde en un hotel de Pachacámac y, tras retirarse por separado, se habría producido un segundo altercado en la vivienda de Florcita, donde ella habría sufrido una caída por las escaleras.

Por su parte, la bailarina Deysi Araujo, cercana a Florcita, se pronunció en “América Hoy” y sostuvo que el incidente se originó por un episodio de celos.

“Hablé con Flor bastante en la mañana. Gracias a Dios que está bien, está adolorida, tiene golpes, un chinchón en la frente… Fue una pelea por celos. Él la empezó a celar, pensó que Flor había hecho entrar a un chico a la habitación, empezó a querer agredirla, la empuja por las escaleras, ella se cae”, declaró.

Asimismo, aseguró que el caso ya había sido puesto en conocimiento de las autoridades mediante una denuncia en la comisaría. “Ahora ya asentaron la denuncia en la comisaría, lo va a contar todo”, manifestó.

LEE TAMBIÉN: Florcita Polo exige a Néstor Villanueva aumento de pensión para sus hijos

Susy Díaz se pronunció tras el ingreso de su hija a una clínica

Desde Málaga, España, Susy Díaz también ofreció declaraciones para “América Hoy”, indicando que su hija todavía no se había comunicado con ella para contarle lo sucedido y reiteró su disconformidad con la relación sentimental que mantiene con Yarasca.

“Ahorita estoy en España, en Málaga, no sé nada. No me ha contado nada. Yo me he mudado a La Molina, no sé lo que pasa ahí y yo justo que estoy de vacaciones, me malogran mis vacaciones. Los hijos, uno les dice ‘no hagas esto’ y se encaprichan. Los hijos tienen que aprender a caerse y levantarse solos”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO: