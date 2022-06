Flor Polo, hija de Susy Díaz, se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” para contar detalles poco conocidos de la convivencia que tuvo con su aún esposo Néstor Villanueva, a quien acusa de violencia física y psicológica.

En conversación con Magaly Medina, la animadora contó que fue su propio hijo quien le pidió que se divorcie del cantante de cumbia por los contantes maltratos.

“Fueron muchos años que aguanté, muchas cosas hasta que llegó un momento que mi propio hijo me dijo que me divorcie. Ahí fue cuando yo tomé la decisión”, reveló.

“Le hice caso a mi hijo porque quería que él esté en un lugar lleno de calor y cariño, donde esté tranquilo y no viva asustado”, añadió.

Flor indicó que tiene testigos del maltrato que recibía por parte de Néstor Villanueva y que su hijo de 10 años fue el principal espectador del infierno que vivía en su hogar.

“Llega un momento donde sufres tanto que ya no sabes qué hacer y lloras todos los días. Así me iba a trabajar y así sacaba adelante a mis hijos. Agradezco a mi familia y a mis amistades que saben lo que he pasado y siempre me han apoyado”, sentenció.

