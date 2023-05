Flor Polo, hija del compositor Augusto Polo Campos y Susy Diaz, anunció que se ha dado una nueva oportunidad en el amor con un hombre al que calificó como “maravilloso” porque no solo le da tranquilidad, sino que la apoya en todo sentido.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Flor Polo reveló que, si bien atraviesa un buen momento en su relación, todavía no ha presentado a su nueva pareja, quien sería el empresario Luiggi Yarasca, con sus hijos.

“Diosito me mandó un hombre maravilloso a mi vida y estoy feliz, no lo puedo ocultar. Además, ya han visto las imágenes y no voy a decir que estoy soltera cuando no lo es. Estoy feliz”, aseguró al citado medio.

“Es que él llegó a mi vida en el momento menos esperado… Es una persona muy trabajadora, le gusta salir adelante y me quiere mucho. Él me apoya y está siempre conmigo, no solo en los momentos buenos, también en los malos y eso es lo que se busca en una pareja”, añadió.

Como se sabe, la nueva relación de Flor Polo se da a conocer en medio de sus enfrentamientos mediáticos con su expareja y padre de sus hijos Néstor Villanueva.

Recientemente, Flor Polo retiró el apellido paterno a sus hijos en redes sociales. Según dijo, ella prefiere no dar explicaciones sobre el tema para proteger a los menores y a su madre Susy Diaz. “Ellos y mi mamá, que es como una segunda madre para mis hombrecitos, son mi motor y motivo”, resaltó.