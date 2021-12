Flor Polo se presentó este jueves en el programa “En boca de todos” para hablar sobre la crisis que atraviesa en su relación con el cantante y padre de sus hijos, Néstor Villanueva.

La hija de Susy Díaz señaló que no entendía por qué Villanueva ha negado que estén pasando por un momento difícil.

“Las cosas están muy fuerte, estamos atravesando problemas muy fuertes, viene de hace mucho tiempo (...) No entiendo por qué no quiere decir que las cosas que están feas entre nosotros. Esto ya viene de tiempo, espero salir adelante por mis hijos. Néstor sabe lo que está pasando, para mí no es fácil, no voy a entrar en detalles por respeto a mis hijos y mi familia”, comentó sorprendiendo a los conductores.

Flor Polo reveló que desde hace un tiempo no comparte el mismo cuarto con su esposo, además reconoció estar mal anímicamente. “Yo duermo con mis hijos, el hace mucho tiempo duerme en el otro cuarto. Yo me siento mal anímicamente”, enfatizó.

En otro momento, Florcita no pudo evitar quebrarse al contar que su Susy Díaz le recomendó que no se separe del padre de sus hijos.

“Mi mamá sabe todo lo que me pasa, tú hablas de mi mamá y se me parte el corazón. Yo solo espero que se soluciones, si Dios quiere que esto siga, así será, y si no quiere todo tiene que seguir para adelante”, dijo con la voz entrecortada.

“Ella (Susy Díaz) me ha dicho que piense bien las cosas, ella no quiere que me separe de Néstor, sobre todo en esta época de Navidad, pero las cosas pasan de un momento a otro, a veces ya no puedes ocultar lo que está pasando”, acotó.

null null

VIDEO RECOMENDADO

Florcita Polo sorprende a su madre en el día de su cumpleaños

Florcita Polo sorprende a Susy Díaz en el día de su cumpleaños. null