Florcita Polo rechazó que los mensajes presentados por Luiggi Yarasca desmientan su denuncia por presunta agresión. Durante una entrevista, la hija de Susy Díaz explicó que se encontraba en estado de shock cuando escribió el chat en el que mencionó que había sufrido una caída por las escaleras.

En una entrevista con el programa “América Hoy”, la hija de Susy Díaz sostuvo que su expareja la habría empujado durante una discusión y negó que los mensajes difundidos contradigan su versión de los hechos.

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“Él me empujó y me caí de las escaleras, yo en ese momento estaba en shock y no sabía cómo reaccionar”, manifestó Florcita al citado medio. Según su testimonio, Luiggi Yarasca la habría cuestionado por una supuesta infidelidad, situación que ella negó.

Florcita Polo rechaza chat presentado por Luiggi Yarasca y reafirma su denuncia. Foto: Captura de América Hoy

“El señor estaba muy agresivo. Cuando yo le digo que no tenía absolutamente nada que ver con esa persona es que él me ahorca y me empuja a la cama…Yo reacciono, le digo que se tranquilice y él se pone a empujarme, jalonearme, y en ese forcejeo es donde él me empuja y yo caigo rodando a las escaleras”, relató la hija de Susy Díaz.

“Yo jamás, nunca le fui infiel, pero no entiendo por qué el señor vivía con miedo, con temores”, agregó.

Florcita Polo explica por qué demoró en denunciar

Florcita Polo también contó que no acudió inmediatamente a las autoridades porque sentía vergüenza y atravesaba una situación emocional difícil. Una amiga fue quien la animó a buscar ayuda y dar el paso para presentar la denuncia correspondiente.

La hija de Susy Díaz relató cómo habría ocurrido la presunta agresión y solicitó incorporar a cuatro personas como testigos de su caso. (Foto: Captura de video / "América Hoy")

“Yo estaba mal, no podía ni mantenerme de pie y tuve que ir a una clínica. Después fui a denunciar a las autoridades y pasé por el médico legista. Todo esto ha sido un proceso complicado para mí”, dijo Florcita Polo.

Por otro lado, Florcita informó que solicitó incorporar a cuatro personas como testigos: Susy Díaz, Paloma de la Guaracha, Gisela Gastelú y Alessandra Joaquín Rado. Además, destacó que sus hijos y su madre son su principal motivación para superar esta difícil situación.