Deysi Araujo brindó detalles sobre la presunta agresión que habría sufrido Florcita Polo por parte de su pareja, Luiggi Yarasca. Según relató, el empresario la habría empujado por unas escaleras durante una discusión motivada por celos. Además, aseguró que la hija de Susy Díaz ya presentó una denuncia policial por lo sucedido.

La amiga de Susy Díaz señaló en “América Hoy” que el incidente ocurrió luego de que Yarasca sospechara que Florcita había permitido el ingreso de otro hombre a la habitación donde se encontraban. Esta situación habría desencadenado el enfrentamiento.

“Hablé con Flor bastante en la mañana. Gracias a Dios que está bien, está adolorida, tiene golpes, un chinchón en la frente… Fue una pelea por celos. Él la empezó a celar, pensó que Flor había hecho entrar a un chico a la habitación, empezó a querer agredirla, la empuja por las escaleras, ella se cae”, declaró al citado medio.

Deysi Araujo brindó detalles sobre la presunta agresión que habría sufrido Florcita Polo por parte de su pareja, Luiggi Yarasca. (Foto: Captura de video / "América Hoy")

Asimismo, manifestó que Florcita tenía un hematoma en la frente y molestias físicas producto de la caída. La también influencer habría recibido atención médica y continuaba bajo tratamiento para recuperarse de las lesiones. “Florcita de milagro está bien, tiene que ser fuerte, se va a recuperar”, señaló Deysi.

Por otro lado, Deysi Araujo aseguró que el caso ya había sido puesto en conocimiento de las autoridades. Según su versión, Florcita Polo habría acudido a una comisaría para dejar constancia de lo ocurrido y presentar la denuncia correspondiente. “Ahora ya asentaron la denuncia en la comisaría, lo va a contar todo”, afirmó.

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La exvedette también reveló que Susy Díaz atravesó momentos de preocupación al enterarse de que su hija había terminado en una clínica. Incluso, señaló que inicialmente no lograban comunicarse con ella, lo que incrementó la angustia de su entorno familiar.

Florcita Polo protagoniza altercado con Luiggi Yarasca. (Foto: Captura de video / "América Hoy")

“Para toda madre es doloroso. Nosotras tomamos la decisión de tomar vacaciones a Europa, pero con esto Susy no tiene ganas ni de salir de la habitación, está anímicamente mal. Es doloroso ver que a su hija la maltraten, ella está afectada, está mal”, contó Araujo al programa de América Televisión.

Araujo agregó que conversó extensamente con Florcita y que esta le habría contado otros episodios de su relación sentimental con Yarasca. Sin embargo, evitó brindar mayores detalles y sostuvo que parte de esa información sería conocida mediante la denuncia.