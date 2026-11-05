Deysi Araujo brindó detalles sobre la presunta agresión que habría sufrido Florcita Polo por parte de su pareja, Luiggi Yarasca. (Foto: Captura de video / "América Hoy")
Deysi Araujo brindó detalles sobre la presunta agresión que habría sufrido Florcita Polo por parte de su pareja, Luiggi Yarasca. (Foto: Captura de video / "América Hoy")
Por Redacción EC

Deysi Araujo brindó detalles sobre la presunta agresión que habría sufrido Florcita Polo por parte de su pareja, Luiggi Yarasca. Según relató, el empresario la habría empujado por unas escaleras durante una discusión motivada por celos. Además, aseguró que la hija de Susy Díaz ya presentó una denuncia policial por lo sucedido.

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