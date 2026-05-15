Florcita Polo presentó una demanda por aumento de pensión de alimentos contra su expareja Néstor Villanueva. La hija de Susy Díaz solicita que el monto mensual pase de mil a diez mil soles para cubrir las necesidades de sus dos hijos.

Según se informó en el programa “América Hoy”, el pedido judicial fue ingresado ante el Juzgado de Paz Letrado de La Molina. En el documento se precisa que Florcita Polo solicita cinco mil soles para cada menor, argumentando que los gastos familiares se han incrementado considerablemente con el paso de los años.

El abogado de Florcita, Ysrael Castillo, explicó que los hijos de la pareja requieren actualmente mayores cuidados.

Florcita Polo exige a Néstor Villanueva aumento de pensión para sus hijos. (Foto: América Televisión)

“Los niños han adquirido más gastos. El niño mayor está en edad de pubertad y el menor pasa a primaria. Los gastos son más altos, tienen un personal que los asiste de 12 horas, diversos gastos como talleres, cursos, la movilidad del colegio, la pensión del colegio, alimentación, útiles escolares, distracción...”, dijo el abogado de Florcita Polo.

Además del aumento de pensión, la defensa legal de la hija de Susy Díaz aseguró que Néstor Villanueva mantiene pagos pendientes relacionados con la manutención de sus hijos.

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“Hay una cantidad que no ha cumplido y se va enviar al Ministerio Público para hacer la denuncia por omisión a la asistencia familiar. La primera liquidación aprobada por el juzgado es de 6586.45″, comentó para el magazine.

Néstor Villanueva evitó profundizar sobre el caso. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, en años anteriores, Florcita Polo denunció que el cantante incumplía con los pagos acordados y que incluso enviaba montos menores a los establecidos inicialmente.

Por su parte, Néstor Villanueva evitó profundizar sobre el caso y señaló que primero conversará con su abogado antes de emitir declaraciones oficiales.