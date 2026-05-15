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Florcita Polo exige a Néstor Villanueva aumento de pensión para sus hijos. (Foto: Instagram)
Florcita Polo exige a Néstor Villanueva aumento de pensión para sus hijos. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Florcita Polo presentó una demanda por aumento de pensión de alimentos contra su expareja Néstor Villanueva. La hija de Susy Díaz solicita que el monto mensual pase de mil a diez mil soles para cubrir las necesidades de sus dos hijos.

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