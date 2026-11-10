Florcita Polo reveló que su expareja le hizo la propuesta de matrimonio pocos días después de que ella lo denunciara por presunta violencia física y psicológica. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Florcita Polo reveló que su expareja le hizo la propuesta de matrimonio pocos días después de que ella lo denunciara por presunta violencia física y psicológica. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
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Florcita Polo sorprendió al revelar que su expareja, Luiggi Yarasca, le habría propuesto matrimonio pocos días después de que ella lo denunciara por presuntas agresiones físicas y psicológicas. La hija de Susy Díaz contó que el empresario la contactó para pedirle que retirara la denuncia y le aseguró que todavía la amaba.

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