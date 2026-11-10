Florcita Polo sorprendió al revelar que su expareja,Luiggi Yarasca, le habría propuesto matrimonio pocos días después de que ella lo denunciara por presuntas agresiones físicas y psicológicas. La hija de Susy Díaz contó que el empresario la contactó para pedirle que retirara la denuncia y le aseguró que todavía la amaba.
Florcita Polo sorprendió al revelar que su expareja,Luiggi Yarasca, le habría propuesto matrimonio pocos días después de que ella lo denunciara por presuntas agresiones físicas y psicológicas. La hija de Susy Díaz contó que el empresario la contactó para pedirle que retirara la denuncia y le aseguró que todavía la amaba.
En una reciente entrevista con el programa “Magaly TV, la firme”, Florcita relató que Yarasca comenzó a escribirle el jueves, luego del incidente que marcó el final de su relación sentimental. Según su testimonio, él le manifestó que quería estar nuevamente con ella, casarse y vivir juntos.
“Comenzó a escribirme para que retire la denuncia, diciéndome que quería, que me amaba, que quería estar conmigo, que quería casarse conmigo, que vivamos juntos y cosas así”, contó Polo frente a las cámaras del programa de Magaly Medina.
Sin embargo, Florcita Polo aseguró que rechazó tajantemente la propuesta y le recordó los episodios de violencia que, según denunció, sufrió durante la relación. Además, afirmó que no tiene intención de retomar el vínculo sentimental.
Por otro lado, Florcita también reconoció que su relación estuvo marcada por los celos, las acusaciones de infidelidad y situaciones de control. Aseguró que su expareja inventaba historias sobre supuestas traiciones y que constantemente la hacía sentir culpable por problemas que, según ella, nunca había ocasionado.
Asimismo, Polo también cuestionó que Yarasca le exigiera acudir a terapia psicológica y aseguró que llegó a sentirse afectada emocionalmente por la dinámica de la relación. “Él me enfermó, Magaly”, expresó con notable molestia.
Por su parte, Luiggi Yarasca rechazó las acusaciones de maltrato y sostuvo que no agredió a Florcita Polo. Incluso aseguró contar con pruebas para respaldar su versión y manifestó que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.
Luiggi Yarasca brinda su versión sobre la denuncia presentada por Florcita Polo y niega haber ejercido violencia física o psicológica durante su relación. Afirma que nunca la agredió, asegura estar dispuesto a colaborar con las autoridades y pide que se esclarezcan los hechos ocurridos el 4 de noviembre.