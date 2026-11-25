Florcita Polo reveló que sospecha que las amenazas de extorsión que recibe junto a su madre, Susy Díaz, podrían estar relacionadas con una persona con la que tuvo una fuerte discusión. La influencer contó que los mensajes comenzaron a llegarle horas después de ese enfrentamiento y recordó que situaciones similares ocurrieron el año pasado y en abril de este año.

Durante su declaración, Polo explicó que los episodios anteriores también coincidieron con problemas que tuvo con la misma persona. Sin embargo, aclaró que no tiene certeza sobre quiénes están detrás de las amenazas.

“Da la casualidad que el año pasado que tuve problemas con esa persona, me extorsionan, y este año en abril también me extorsionaron. Tuve una discusión fuerte con esa persona y a las horas me comienzan a extorsionar ”, manifestó en Desvelados.

La hija de Susy Díaz expresó su preocupación por los mensajes recibidos y pidió que cesen los ataques. “La verdad que no sé qué es lo que pasa, lo único que quiero es que me dejen tranquila, que me den paz” , agregó.

Extorsionadores exigen S/500 mil a Susy Díaz

Florcita también dio a conocer la gravedad de las amenazas dirigidas contra su madre. Según relató, los mensajes exigen el pago de S/500 mil y advierten que podrían hacerles daño a ella y a sus familiares si no entregan el dinero.

Uno de los textos enviados a la excongresista decía: “Te lo hago práctico, Susana Díaz, nos colaboras con la suma de 500 mil soles o te haremos daño a ti y a toda tu familia” .

Polo señaló que los ataques se han repetido en distintas ocasiones y recordó que anteriormente habían presentado denuncias. No obstante, esta vez decidieron hacer público el caso porque consideran que la situación llegó demasiado lejos.

La influencer también manifestó su preocupación por la información privada que, según denunció, los extorsionadores tendrían sobre su entorno familiar. Afirmó que los mensajes incluían datos de sus hijos y un árbol genealógico de su familia.

“Han puesto el árbol genealógico de mi familia, de mis hijos, y mis hijos yo los cuido mucho. Me dolería mucho que les pase algo”, expresó.

Finalmente, Florcita insistió en que los mensajes contienen información íntima sobre sus familiares y pidió que las amenazas terminen. “Están mis hijos, entonces esto ya debe parar, esto es demasiado” , concluyó.

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