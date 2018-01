Florinda Meza se pronunció en torno a las recientes declaraciones de su ex compañero de reparto Carlos Villagrán, quien insinuó que la actriz propició una relación entre ellos.

Villagrán dijo que Meza le invitaba a salir y que pese a que las salidas se concretaron, no llegaron a ser novios. Esto habría ocurrido antes de que Florinda y Roberto Gómez Bolañoz iniciaran su historia de amor.

Enterada de las declaraciones de Carlos Villagrán, Florinda no negó ni confirmó lo dicho por el actor mexicano: “No me pregunten, pregúntenle a él (Carlos Villagrán). Yo no las hice (las declaraciones), ni las oí. Si las oigo podría dar una réplica. Dar réplica de algo que desconozco es hasta ilegal”, se limitó a decir la actriz.

La viuda de Roberto Gómez Bolaños también se pronunció sobre la posibilidad de volverse a enamorar. Dijo que no tiene contemplado rehacer su vida con algún hombre, pues no cree que exista alguien como el actor mexicano.

“Tuve al mejor hombre del mundo, una vida muy intensa. Lo admiraba. Además, de amarlo intensamente, lo admiraba. No nada más fue mi amigo, mi amante, mi esposo, mi cómplice, mi compañero de trabajo, mi compañero de juegos, de diabluras; también fue mi padre, mi hermano, mi hijo, mi mentor", acotó.

La actriz aclaró, además, que no tiene oportunidad de conocer a nadie, pues siempre está en casa.



Gómez Bolaños falleció a los 85 años de edad en la casa que tenía en Cancún tras varios meses de debilitada salud que llevaron incluso a que se especule sobre su deceso en varias ocasiones en las redes sociales.