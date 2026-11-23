La situación se produjo cuando Nicolás Occhiato, conductor del espacio argentino, interactuaba con el público, cuando de pronto se escuchaba “infiel” por parte de los asistentes al ver la presencia de Francho, quién se encontraba a lado de quién sería su esposa.
Las cámara enfocaron al empresario, quién intento permanecer calmado; sin embargo, un asistente se acercó a Nicolás y le decía: “Yo tengo el chisme”, lo que despertó la curiosidad del conductor y de los presentes.
Poco después, el hombre comenzó a relatar el episodio protagonizado por Sierralta durante una fiesta en un yate en Argentina, cuyas imágenes fueron difundidas por el programa “Magaly TV, la firme” en marzo de 2026.
El momento adquirió mayor notoriedad debido a que Sierralta estaba acompañado de Nathalie Galleno, su esposa, quien también quedó expuesta ante las cámaras y los comentarios del público. Cuando Occhiato consultó a la joven sobre el vínculo que mantenía con el empresario, ella evitó precisar la naturaleza de su relación.
Cabe recordar que el episodio del yate también involucró a Mario Irivarren y Said Palao, quienes participaron en una despedida de soltero en territorio argentino. Las imágenes difundidas en televisión mostraron al empresario besando a una mujer que no era su esposa.
Qué montón de ridículos. Realmente, esta gente cree que tiene la autoridad moral para humillar públicamente a una persona. Que ni siquiera hayan pensado por un momento en la esposa los hace iguales o peores que Franco Sierralta.
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Tras lo ocurrido en el escenario de Luzu TV, varios asistentes registraron la escena y compartieron los videos en las redes sociales. Las grabaciones mostraron las reacciones de los conductores, la incomodidad del empresario y las expresiones de sorpresa de quienes presenciaron la intervención.
Said Palao aparece desencajado en estudio tras escándalo en Argentina. Rompe en llanto pidiendo perdón públicamente a su esposa Alejandra Baigorria por exponerla, arrepintiéndose de su inmadurez. Su matrimonio pende de un hilo; ella duda y no tomará decisiones apresuradas. Él luchará por recuperarlo si ella lo permite.