Francho Sierralta protagonizó un incómodo momento durante la presentación en vivo del programa de streaming “Nadie dice nada”. El empresario, amigo de Said Palao, Mario Irrivarren y Patricio Parodi, asistió el show junto a su esposa, sin imaginar que le terminarían recordando un episodio de infidelidad.

La situación se produjo cuando Nicolás Occhiato, conductor del espacio argentino, interactuaba con el público, cuando de pronto se escuchaba “infiel” por parte de los asistentes al ver la presencia de Francho, quién se encontraba a lado de quién sería su esposa.

Las cámara enfocaron al empresario, quién intento permanecer calmado; sin embargo, un asistente se acercó a Nicolás y le decía: “Yo tengo el chisme”, lo que despertó la curiosidad del conductor y de los presentes.

Francho Sierralta, amigo de Said y Mario en episodio del yate, es expuesto en show de Luzu Tv en Lima. (Foto: Captura de video / redes sociales)

Poco después, el hombre comenzó a relatar el episodio protagonizado por Sierralta durante una fiesta en un yate en Argentina, cuyas imágenes fueron difundidas por el programa “Magaly TV, la firme” en marzo de 2026.

El momento adquirió mayor notoriedad debido a que Sierralta estaba acompañado de Nathalie Galleno, su esposa, quien también quedó expuesta ante las cámaras y los comentarios del público. Cuando Occhiato consultó a la joven sobre el vínculo que mantenía con el empresario, ella evitó precisar la naturaleza de su relación.

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Cabe recordar que el episodio del yate también involucró a Mario Irivarren y Said Palao, quienes participaron en una despedida de soltero en territorio argentino. Las imágenes difundidas en televisión mostraron al empresario besando a una mujer que no era su esposa.

Qué montón de ridículos. Realmente, esta gente cree que tiene la autoridad moral para humillar públicamente a una persona. Que ni siquiera hayan pensado por un momento en la esposa los hace iguales o peores que Franco Sierralta. https://t.co/WcDvgdnCWB — Italo Villafuerte (@italocvillafue2) November 23, 2026

Tras lo ocurrido en el escenario de Luzu TV, varios asistentes registraron la escena y compartieron los videos en las redes sociales. Las grabaciones mostraron las reacciones de los conductores, la incomodidad del empresario y las expresiones de sorpresa de quienes presenciaron la intervención.