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Tras el ampay, Francho Sierralta optó por desaparecer de las redes sociales y suspender su podcast | Foto: Instagram (Captura) / Magaly TV (Captura) / Composición EC
Tras el ampay, Francho Sierralta optó por desaparecer de las redes sociales y suspender su podcast | Foto: Instagram (Captura) / Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

El empresario peruano Francho Sierralta, conocido por sus negocios gastronómicos, está en el centro de la polémica tras ser captado en Argentina, durante una fiesta a bordo de un yate, mientras le era infiel a su esposa, Nathalie Galleno, con una modelo extranjera junto a sus amigos Patricio Parodi, Said Palao y Mario Irivarren.

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