El empresario peruano Francho Sierralta, conocido por sus negocios gastronómicos, está en el centro de la polémica tras ser captado en Argentina, durante una fiesta a bordo de un yate, mientras le era infiel a su esposa, Nathalie Galleno, con una modelo extranjera junto a sus amigos Patricio Parodi, Said Palao y Mario Irivarren.

La reunión, descrita por el propio empresario en su podcast como una “despedida de soltero post-boda”, pues contrajo matrimonio en diciembre de 2025, fue organizada por sus amigos cercanos.

Estos hechos comenzaron poco después de su llegada a Argentina, el viernes 13 de marzo, cuando se dirigieron al Delta del Tigre para celebrar en un yate privado de dos pisos, equipado con bebidas alcohólicas, habitaciones y equipos de sonido, acompañados por las jóvenes.

¿Quién es Francho Sierralta?

Antes de este incidente, Sierralta, de 37 años, era reconocido principalmente por su trayectoria en el sector de alimentos y bebidas.

Su portafolio actual supera las 20 marcas, entre las que destacan Roll-Star Sushi Bar, Fucking Guys, Jacks Urban Pizza, Kali Poke Bowl y Wings Club.

Amigo infiel de Said Palao y Mario Irivarren.

Gran parte de su éxito se atribuye a la implementación de dark kitchens, estrategia que le permitió una rápida adaptación durante la pandemia.

Inició su carrera empresarial organizando eventos y vendiendo entradas en Lima, antes de gestionar el restaurante Oceánika. Años después, logró expandir sus marcas de sushi y hamburguesas a Madrid en 2025.

Francho Sierralta besando a otra mujer

MÁS INFORMACIÓN: Hermano de Onelia Molina la defiende tras infidelidad de Mario Irivarren en Argentina

¿Qué hizo Francho Sierralta luego del ampay?

Tras el video donde fue captado besando a otra mujer que no es su esposa, el empresario procedió al cierre de sus cuentas oficiales en Instagram y TikTok.

Asimismo, su podcast "Esto no es terapia", donde compartía lecciones sobre emprendimiento y fracasos, suspendió su actividad y retiró su contenido de las redes sociales ante la presión de la audiencia.

Hasta el momento, Sierralta no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este caso. Cabe mencionar que, ‘Magaly TV, la Firme’ emitirá una segunda parte de sus revelaciones.

VIDEO RECOMENDADO: