El enfrentamiento entre Magaly Medina y Tomás Angulo salpicó a la creadora de contenido Francis Herrera, quien se presentó el último martes en el programa ‘Todo se filtra’ para defenderse de las críticas que ha recibido su show, el cual realiza junto al psicólogo.

Días previos, la conductora de ATV publicó unas imágenes subidas de tono del espectáculo que realiza Tomás Angulo con la popular tiktoker en Barranco. La periodista lanzó duros comentarios frente a los videos, calificándolos de “vulgares” y “asquerosos”.

Al respecto, Francis Herrera se sentó en el programa de Kurt Villavicencio y respondió a la controversia. Ella defendió su trabajo y reveló que esta puesta en escena la han visto sus familiares, quienes no vieron problema alguno.

La creadora de contenido no se guardó nada y trajo al presente escandalosos episodios que también protagonizó la periodista de espectáculos.

“¿Saben qué me da asco a mí? Que la gente no sepa diferenciar lo que es un show de la vida real. A mí me da asco que la gente haga vulgaridades en televisión , como bajarse el calzón, conducir un programa borracha o dejar que le metan la mano en la calle y que eso sea grabado”, comentó la maquilladora frente a ‘Metiche’.

Todas estas críticas, que iniciaron en el programa de ATV, llevaron a que los artistas cancelen el show ‘A mí no me florees’, ya que los comentarios negativos no se detienen. Francis Herrera también denunció que está siendo víctima de acoso desde la publicación de las imágenes.