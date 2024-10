Frank Fritz, conocido por ser uno de los rostros principales del exitoso programa de History Channel “Cazadores de tesoros” (American Pickers), falleció el lunes 30 de septiembre a los 60 años. La noticia fue confirmada por Mike Wolfe, su amigo y compañero de pantalla, quien compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. “Conozco a Frank desde hace más de la mitad de mi vida, y lo que ustedes vieron en televisión es lo que yo siempre vi: un soñador tan sensible como divertido”, expresó Wolfe en su declaración.

Wolfe, que trabajó con Fritz por más de 10 años, destacó la autenticidad de su compañero tanto dentro como fuera de cámaras, y lo describió como alguien que tenía la capacidad de “llegar a los corazones de muchas personas simplemente siendo él mismo”. El presentador también agradeció por los “innumerables viajes y kilómetros compartidos” a lo largo de los años, señalando que se siente afortunado de haber estado presente en su “último viaje a casa”.

Mike Wolfe y Frank Fritz viajan por diferentes ciudades de Estados Unidos para comprar antigüedades y objetos de colección (Foto: History Channel)

Aunque no se ha confirmado la causa oficial de la muerte, se sabía que Frank Fritz había enfrentado varias complicaciones de salud en los últimos años. En 2022, sufrió un derrame cerebral que lo mantuvo hospitalizado por un mes. Además, en 2021, se sometió a una cirugía de espalda que lo dejó temporalmente en silla de ruedas. Fritz también reveló públicamente que padecía la enfermedad de Crohn, una condición crónica que afecta el sistema digestivo.

A raíz de estos problemas de salud, el último episodio de “Cazadores de tesoros” en el que participó fue emitido en marzo de 2020, tras lo cual su retiro del programa fue definitivo. History Channel y Cineflix Productions, productoras del show, emitieron un comunicado lamentando su partida: “Siempre recordaremos al ‘encantador de barbas’ y su incesante búsqueda de motocicletas y bicicletas antiguas. Lo extrañaremos profundamente”.

Relación rota con Mike Wolfe





Pese a la conmovedora despedida de Wolfe, la relación entre ambos no siempre fue perfecta. Después de la salida de Fritz del programa en 2020, surgieron tensiones entre los dos, especialmente cuando Fritz acusó a Wolfe de distanciarse y no preocuparse por su estado de salud. “No he hablado con Mike en dos años. Sabía que tenía problemas de espalda, pero nunca me llamó para preguntar cómo estaba”, declaró Fritz en una entrevista en 2021.

Por su parte, Wolfe intentó suavizar la situación en su momento, deseándole lo mejor a su excompañero y expresando su tristeza por su partida del programa. Sin embargo, otros miembros del equipo, como Danielle Colby, fueron más directos, señalando que Fritz enfrentaba serios problemas con sus adicciones, lo que habría afectado su vida personal y profesional.

(Foto: History Channel)

El legado de Frank Fritz





Frank Fritz, que nació un 11 de octubre de 1965 en Davenport, Iowa, en Estados Unidos, dejó una huella en el mundo de los coleccionistas y fanáticos de “Cazadores de tesoros”. Durante más de una década, viajó con Wolfe a lo largo de los Estados Unidos en busca de antigüedades únicas que restauraban y vendían en sus tiendas. Fritz era dueño de la tienda Frank Fritz Finds, ubicada en Savanna, Illinois, donde exhibía muchas de las piezas que adquiría.

Además de su pasión por las antigüedades, Fritz era un ávido coleccionista de motocicletas. Su amor por las dos ruedas lo llevó a ser incluido en el Salón de la Fama del Museo de Motocicletas de Sturgis en 2019. Desde joven, se interesó en las motos, y su primera Harley-Davidson Sportster de 1959, que adquirió en la secundaria, era una de sus posesiones más preciadas.