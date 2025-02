Fresia Ruth Ramos Cárdenas, cantante folclórica conocida como Fresialinda, aseguró que el presentador Cristian Rivero le hizo llorar durante su participación en el programa "Mi famoso puede" de Latina TV en 2019.

Según relató en el podcast 'Tacu Tacu', Rivero tuvo un trato “tosco” con ella cuando reemplazó a Checho Ibarra en la etapa final del concurso, lo que afectó su confianza y rendimiento. “Me bajoneé rápido, no podía concentrarme”, expresó.

Fresialinda explicó que se sentía cómoda con la conducción de Ibarra y Karen Schwarz, pero cuando Rivero tomó su lugar, la situación cambió.

“No podía concentrarme, me puse a llorar ese día. Mi amiga me dijo que no me pusiera así, es que yo soy bien sensible”, contó respecto a Cristian.

“Con Checho yo me sentía súper bien, me daba confianza y tranquilidad. Pero la última semana él pidió vacaciones y se fue en la final. Cristian Rivero tenía otro trato, más déspota”, agregó.

Aunque no detalló el supuesto comentario que recibió del presentador, contó que la producción del programa notó su malestar y Rivero terminó disculpándose. “Me dijo: ‘disculpa si no usé la palabra adecuada’”, dijo Ramos.

Sin embargo, señaló que las disculpas no fueron suficientes, ya que su estado anímico le impidió tener éxito en la competencia. “Perdí ese día, igual que todos los juegos, porque emocionalmente no estaba bien”, agregó.

En 2024, el reportero John Tirado y un locutor de radio también señalaron haber tenido experiencias negativas con Rivero, describiéndolo como una persona prepotente.

Ante las acusaciones de Fresialinda, el conductor de televisión no se ha pronunciado.