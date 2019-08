Frida Sofía: se filtra dramática llamada de la hija de Alejandra Guzman al 911 |VIDEO

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, luego de filtrarse la ficha policial, así como los tres cargos criminales que le impusieron el pasado 25 de mayo de 2018: privación ilegítima de la libertad, agresión y vandalismo.

Según un reporte policial, el cual fue difundido por el programa mexicano "Suelta la sopa", Frida Sofía se envolvió en una relación sentimental de corto tiempo -de una semana- con un hombre que estaba realizando un trabajo en su departamento.

En el informe también se expone que hubo una discusión ya que la víctima había grabado desnuda a Frida en su celular. Más adelante, se detalla que el sujeto mostraba varios arañazos en el cuerpo y un ojo hinchado.

El conserje del edificio donde vive Frida llamó al 911 y esto fue lo que desesperada dijo a la operadora la hija de Alejandra Guzmán:

Frida: Quiero hablar con la policía ahora.



Frida: Hello



911: Señora, necesito hablar con el conserje ahora, por favor.



Frida: Sí, pero yo soy quien está siendo agredida aquí.



911: Sí, vamos a enviar a la policía, pero necesito hablar con el conserje… Vamos a enviar a la policía.



Frida: No, tengo miedo porque este amigo del conserje me está ofendiendo..



911: ¿Quién la está ofendiendo, señora?



Frida: Este hombre que trabaja aquí es contratista aquí, y es amigo del conserje, así que obviamente no le va a decir nada.



911: Bueno, ¿Qué está pasando?



Frida: Este tipo que estaba haciéndome las cortinas para mí, mis cosas en mi apartamento…tuvimos una relación y está gritando por todo el edificio diciendo que tiene un video de nosotros teniendo relaciones sexuales sin mi permiso. Así que tomé su teléfono y lo tiré, porque no quiero que nadie vea eso, y está amenazándome con filtrarlo.



911: Bueno, ya estamos mandando a un oficial…



Frida Sofía - "Suelta la sopa". (Video: YouTube)

Hace algunas semanas, Frida Sofía aseguró al programa "Primer Impacto" de Univisión, que la autora del tema "Yo te esperaba", no es su madre, como todos creen.

"No, ella no escribió 'Yo te esperaba'". -"¿Quién la escribió?", pregunta la entrevistadora a lo que Frida Sofía responde: "Alguien más y estaría muy enojada yo si fuese ese alguien más, yo no sé".