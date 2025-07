El pasado domingo 13 de julio se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva contra el conductor que atropelló a Antonio Crespo, más conocido como Furrey. Tras dictarse 6 meses de prisión preventiva contra Pablo César Castillo Ticeran (59), el chofer decidió cambiar a su abogado.

De esta manera, el abogado Raúl Sotelo asumió la defensa legal de Pablo César Castillo y en su primera entrevista con el programa “Amor y Fuego” reveló que recién había tomado el caso una hora antes de la comunicación telefónica. “Hace una hora he sido contratado como abogado del señor Pablo. El día de hoy nos estamos reuniendo con los abogados”, explicó.

Al ser consultado por las acciones de su patrocinado, el abogado aseguró que Pablo César Castillo tiene toda la intención de cubrir los gastos que requiera Furrey en su hospitalización, ya que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de una conocida clínica.

“El SOAT está asumiendo lo que por ley le corresponde, toda la atención. Aparte, la señora (esposa del conductor) ha ido a buscar a la esposa del agraviado, no ha conversado con ella, pero sí con su mamá, la suegra del agraviado”, explicó.

“Se acercó y le dijo que con todo el apoyo y los gastos que hay que cubrir, ellos están a disposición. No han obtenido respuesta, pero mi cliente tiene la disposición de cubrir todos los gastos que deriven del accidente”, añadió.

Nuevo abogado del chofer que atropelló a Furrey ofreció entrevista a "Amor y Fuego". (Foto: Captura de video)

Sobre el cambio de abogado, Sotelo explicó a Rodrigo González y Gigi Mitre que el anterior defensor legal no fundamentó de forma correcta su posición durante la audiencia de prisión preventiva, por lo que su patrocinado decidió hacer un cambio.

“Refiere la familia que no presentó toda la documentación para presentar los arraigos y no fundamentó como tenía que fundamentar en la audiencia. Hay abogados que son ‘todistas’, ven todo, laboral, civil, familia y también se meten a lo penal. Yo soy abogado penalista, conozco todo lo que tiene que ver en la materia penal. Al colega no lo conozco”, aseguró.

Finalmente, sobre la decisión de la Fiscalía de darle seis meses de prisión preventiva al chofer que atropelló a Furrey, el letrado aseguró que es una “medida desproporcionada” y tomará cartas en el asunto.

Cabe recordar que el abogado de Furrey también participó de la audiencia de prisión preventiva y dio detalles de la complicada situación en la que se encuentra el youtuber. Según dijo, sigue en UCI con ventilación mecánica. Además, todavía no puede ser operado por su complicada condición.