Esposa del youtuber comparte emotiva fotografía junto a él durante su recuperación. (Foto: @dra_giselle_minchola)
Redacción EC

A pocos días de haber salido de la Unidad de Cuidados Intensivos, luego de ser atropellado mientras manejaba su scooter, Antonio Crespo, el popular , continúa su recuperación desde su hogar y luce un mejor semblante.

Giselle Minchola, esposa del popular youtuber, recurrió a sus redes sociales para compartir una fotografía del panelista de “Todo Good” en la que muestra cómo luce luego de varias semanas desde su accidente.

LEE: Esposa de Furrey revela que streamer ya respira por sí mismo: “Va a ser un camino largo y lento”

El último fin de semana, la pareja conmovió a sus seguidores al regresar al lugar que fue testigo de uno de los momentos más importantes de su relación: su matrimonio. Ambos llegaron al punto donde, hace un año, se dieron el “sí, acepto”.

“De vuelta al lugar donde nos juramos amor eterno y también donde lloré muchas veces pidiéndole a Diosito que vuelvas a estar conmigo. Y él me lo cumplió. Tu amor es el mejor regalo”, escribió Minchola.

Esposa del youtuber comparte emotiva fotografía junto a él durante su recuperación. (Foto: Captura de IG)

La emotiva publicación cerró con el breve, pero significativo mensaje: “Gracias por quedarte conmigo”. En la instantánea se ve a Minchola sonriente y Furrey con un mejor semblante que el visto hace algunos días.

MÁS INFORMACIÓN: Furrey reaparece tras duro accidente y da nuevas señales de recuperación

Como se recuerda, Furrey estuvo con ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital tras ser atropellado mientras conducía su scooter el pasado 9 de julio. Ahora se encuentra recuperándose en su hogar.

