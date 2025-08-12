A pocos días de haber salido de la Unidad de Cuidados Intensivos, luego de ser atropellado mientras manejaba su scooter, Antonio Crespo, el popular Furrey, continúa su recuperación desde su hogar y luce un mejor semblante.

Giselle Minchola, esposa del popular youtuber, recurrió a sus redes sociales para compartir una fotografía del panelista de “Todo Good” en la que muestra cómo luce luego de varias semanas desde su accidente.

El último fin de semana, la pareja conmovió a sus seguidores al regresar al lugar que fue testigo de uno de los momentos más importantes de su relación: su matrimonio. Ambos llegaron al punto donde, hace un año, se dieron el “sí, acepto”.

“De vuelta al lugar donde nos juramos amor eterno y también donde lloré muchas veces pidiéndole a Diosito que vuelvas a estar conmigo. Y él me lo cumplió. Tu amor es el mejor regalo”, escribió Minchola.

Esposa del youtuber comparte emotiva fotografía junto a él durante su recuperación. (Foto: Captura de IG)

La emotiva publicación cerró con el breve, pero significativo mensaje: “Gracias por quedarte conmigo”. En la instantánea se ve a Minchola sonriente y Furrey con un mejor semblante que el visto hace algunos días.

Como se recuerda, Furrey estuvo con ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital tras ser atropellado mientras conducía su scooter el pasado 9 de julio. Ahora se encuentra recuperándose en su hogar.