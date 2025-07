Antonio Crespo, más conocido en el mundo del streaming como Furrey, sufrió un accidente de tránsito que terminó con su hospitalización. El incidente ha generado una gran conmoción en la comunidad digital peruana y ha provocado diversas reacciones de amigos, colegas y seguidores.

Sus compañeros de trabajo Laura Spoya y Mario Irivarren fueron de los primeros en pronunciarse sobre el incidente y desde el estudio de “Good Time” se unieron para enviar un mensaje de aliento a Furrey y su familia.

Laura Spoya, conductora de “Good Time”, se vio notablemente afectada por el accidente de Furrey y aseguró que su comunidad, denominada “la manada”, mostrará su apoyo solidario con Antonio Crespo y su familia.

“No va a ser la excepción, cuando hemos pasado un momento complicado siempre la manada ha estado presente”, dijo Spoya al hablar sobre la comunidad que acompaña al conocido youtuber.

“Tienen que mantener el respeto porque ‘Furreyna’ (esposa de Antonio Crespo) no está pasando por un momento bueno. Manden energía positiva porque esa energía va a hacer que se recupere más rápido”, añadió.

Por su parte, Mario Irivarren hizo énfasis en el cuidado que deben tener los conductores en Lima, ya que el tráfico es muy complicado para los autos y más para las personas que utilizan vehículos de dos ruedas.

“Quienes manejan un scooter o una moto deben tener el triple de cuidado, nadie está exento de un error, de un descuido o una distracción. La diferencia es que, si me choco, a mí no me va a pasar nada, pero tú vas a salir volando por los aires… creo que las personas que manejan un vehículo de dos ruedas lo tienen que hacer con mucha prudencia”, precisó.

Como se recuerda, Antonio Crespo, más conocido como Furrey en el mundo del streaming, fue atropellado el pasado miércoles 9 de julio cuando se dirigía a su centro de trabajo en su scooter. Según indicó su familia, en el accidente se perdió su carné de extranjería, documento que la familia busca con urgencia.