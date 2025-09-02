Antonio Crespo, más conocido como Furrey en el mundo del streaming, volvió a la conducción del podcast “Habla Good” tras dos meses de ausencia desde que sufrió un grave accidente de tránsito el pasado 9 de julio.

Ahora, Furrey volvió a la conducción del popular podcast y, fiel a su estilo, volvió disfrazado de Piccolo, conocido personaje de Dragon Ball Z.

Furrey sorprendió fue anunciado por sus compañeros de “Habla Good”, quienes lo recibieron entre aplausos. El streamer contó detalles de su actual estado de salud.

Así fue la reaparición de Furrey en el podcast "Habla Good". (Foto: Captura de YouTube)

“Mi traumatólogo me dijo que solo necesito terapia, felizmente no tengo ningún riesgo, ningún órgano, ningún hueso, todo tranquilo”, contó el youtuber.

“Recuperar mis músculos porque estoy atrofiadísimo. La gente no lo sabe que mi meta era llegar a 90 kilos a fin de año, estoy en 80”, agregó Furrey en su mensaje.

Furrey agradece a su esposa

Cabe resaltar que el popular Furrey también aprovechó su reaparición en “Habla Good” para agradecer a su esposa Giselle Minchola, su esposa, quien fue indispensable en su proceso de recuperación.

“Quiero aprovechar porque yo estoy acá ahorita porque la familia de Giselle me ha cuidado un montón. Le he ganado un nuevo nivel de respeto a mi esposa… Ella ha tenido un temple y ha aguantado mucho”, resaltó.