Gabriel Calvo: ¿Quién es Majo con Sabor, su nueva pareja más de 20 años menor que él?

Este lunes, el actor peruano Gabriel Calvo, célebre por haber formado parte del elenco de “Torbellino” (1997), confirmó su relación con la ‘influencer’ María José Vigil Checa, conocida como Majo con Sabor, 25 años menor que él.

El anuncio se realizó durante la emisión del programa de streaming ‘Alacocina TV’ el pasado 16 de febrero, poniendo fin a las especulaciones que rodeaban a la pareja. “Ya lo he adelantado, estoy enamorado y ¿por qué no?, de eso se trata", dijo.

De igual forma, en “Magaly TV, la firme” el intérprete ratificó su amorío con la chef’. “Es mi novia. Estoy contento, estoy feliz. Para mí, para el amor no hay edad”, declaró.

Por su parte, María José confirmó la noticia en su programa radial, al ser consultada por sus compañeros. Aunque evitó dar detalles sobre el inicio de su romance, reveló haber pasado el reciente San Valentín junto al actor.

“¿Qué puedo negar ahí? Sí pues, tengo que aceptarlo (…) Sí, estoy con Gabriel”, manifestó la chef visiblemente nerviosa.

¿Quién es Majo con Sabor?

Vigil Checa, de 26 años, es una destacada chef, empresaria y creadora de contenido gastronómico que dirige restaurantes en Perú y Ecuador. A pesar de su corta edad, ya cuenta con un libro de cocina publicado y una sólida presencia en redes sociales, donde consolidó su marca personal hace apenas un año.

Antes de este mediático romance, María José Vigil ya era una figura conocida en el sector empresarial. Aunque inicialmente consideró estudiar Medicina o convertirse en piloto, optó por la gastronomía bajo el consejo de su madre.

Tras una relación con el chico reality Gino Assereto que concluyó a fines de 2025, la joven se ha enfocado en la expansión de su sello gastronómico.

Uno de los aspectos que más debate ha generado es la diferencia de edad entre ambos. Gabriel Calvo, nacido el 15 de febrero de 1975, cumplió recientemente 51 años, mientras que Vigil, nacida el 12 de noviembre de 1999, tiene 26.

