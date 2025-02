Durante la emisión de ‘Magaly TV, La Firme’ del martes 4 de febrero, Magaly Medina abordó la delicada situación judicial del futbolista Jean Deza, quien enfrenta una investigación por presunto feminicidio en grado de tentativa contra la modelo Gabriela Alava. El periodista expresó su sorpresa y preocupación por la actitud de la víctima, quien decidió retirar la denuncia en su contra, lo que llevó a su abogado a renunciar al caso.

Medina explicó que la audiencia que definiría una posible prisión preventiva para Deza se vio interrumpida cuando Álava instruyó a su abogado a desistir de la acusación. “Ella no quería que se le impusiera un feminicidio en grado de tentativa, lo que podría haberlo llevado a la cárcel”, comentó la conductora.

El abogado Carlos de la Cruz, quien representaba a Álava, también fue mencionado en el programa. Según él, su cliente denunció el maltrato inicialmente, pero luego le pidió minimizar los hechos y restablecer la gravedad a la agresión. Este cambio de postura llevó a Magaly a reflexionar sobre los casos de muchas mujeres en el país que, a pesar de ser víctimas de violencia, terminan retirando sus denuncias por razones como la dependencia emocional hacia su agresor.-

“Estoy en plena audiencia y el fiscal muestra fotos de ella para demostrar la gravedad de los hechos. Entonces, ella me llama reclamándome y, de una forma maleducada, me exige que salga de la audiencia. No puedo defender a una mujer agredida que está protegiendo a su agresor”, declaró el abogado.

“Esto demuestra lo vulnerable que estamos las mujeres en el sistema de justicia”, afirmó Medina, criticando además la actitud de algunos abogados defensores que se aprovechan de vacíos legales para entorpecer el proceso y retrasar la justicia.