Gabriela Herrera reafirmó que se encuentra soltera y que no tendría problemas en iniciar un romance con Diego Chávarri. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")
Gabriela Herrera reafirmó que se encuentra soltera y que no tendría problemas en iniciar un romance con Diego Chávarri. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")
Por Redacción EC

La posible relación entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri parece que llegará a buen puerto. Este hecho ha tomado fuerza tras las últimas declaraciones de la bailarina, quien reconoció que está soltera y que no tendría problemas en iniciar una relación sentimental con el exfutbolista.

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