La posible relación entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri parece que llegará a buen puerto. Este hecho ha tomado fuerza tras las últimas declaraciones de la bailarina, quien reconoció que está soltera y que no tendría problemas en iniciar una relación sentimental con el exfutbolista.
La posible relación entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri parece que llegará a buen puerto. Este hecho ha tomado fuerza tras las últimas declaraciones de la bailarina, quien reconoció que está soltera y que no tendría problemas en iniciar una relación sentimental con el exfutbolista.
En declaraciones para el programa “Amor y Fuego”, Gabriela Herrera aseguró que disfruta de la compañía de su excompañero en “La Granja VIP” y que su cercanía se basa en una amistad sólida; sin embargo, no tendría problemas en ir más allá.
“Diego es mi amigo. Diego me cae súper bien, nos llevamos espectacular. No se pasó ningún exceso, simplemente fueron situaciones que se dieron, se pidieron disculpas de eso. Él terminó su relación y ya, o sea, él está soltero y yo también. Nos pueden ver juntos trabajando y no va a haber ningún problema”, aseguró la exintegrante de “Esto es guerra”.
Al ser consultada sobre la posibilidad de iniciar un romance con el exfutbolista, Gabriela Herrera no descartó la posibilidad y aseguró que ambos tienen “una química bastante bonita”, por lo que podrían tener un romance.
“¿Quién sabe? Ahorita somos amigos, nos llevamos muy bien. Estamos trabajando en el podcast. En realidad, nos llevamos espectacular, tenemos una amistad bastante chévere. Sólida amistad, tenemos una química bastante bonita y nada, uno no sabe lo que puede pasar más adelante, no puedes decir nunca, pero igual ahorita somos amigos súper bien”, precisó.
“No lo descarto, pero imagínate que lo descarte y después salga, ¿no? (risas). Así que nada, todo bien”, añadió Herrera, dejando en suspenso la posibilidad de iniciar un romance con el popular ‘Diablito’.
Por otro lado, Herrera reveló que pidió disculpas a Thalía Bentín, expareja de Chávarri, por haber admitido públicamente que el exfutbolista le parecía atractivo. “Era una falta de respeto, y por eso le pedí disculpas a la chica, porque no era adecuada en ese momento”, reconoció.
Samantha Batallanos reacciona a la oficialización de la relación de su expareja, Luis Felipe Zapata, con Suheyn Cipriani. En declaraciones a América Hoy, Batallanos minimiza el vínculo, asegurando que es 'el amor de la vida' de su ex y que Suheyn es solo 'un capítulo más'. También comenta que su relación con Zapata sigue siendo cercana y que no busca interferir en su nueva pareja, mientras Suheyn responde que mantiene su relación en privado por decisión propia.