La bailarina Gabriela Herrera afirmó que ha recibido mensajes en redes sociales de futbolistas casados, algunos de ellos integrantes de la Selección Peruana de Fútbol, quienes intentaron contactarla con intenciones comprometedoras.

“En Instagram te escriben y, cuando no les contestas, lo borran. Yo me mato de risa. No les respondo porque no me gustan”, contó la modelo al diario Trome.

Aunque no reveló identidades ni detalles específicos sobre las conversaciones, Herrera admitió que estuvo a punto de enviar capturas de los chats a las parejas de los deportistas. “Ya estaba por mandarle el screenshot a la esposa”, comentó.

Según la bailarina, este tipo de situaciones son comunes en el mundo del espectáculo, donde muchas figuras públicas reciben mensajes similares.

”Algunos futbolistas envían tragos, incluso botellas, pero no hay forma de que me involucre con ellos. Si sales con uno, sabes a qué te expones: muchos son casados o infieles. A algunas les impresiona, pero yo prefiero exclusividad", dijo.

Además, señaló que los futbolistas suelen emplear una estrategia recurrente para acercarse a mujeres en redes sociales, aprovechando su popularidad.

“Ese es su modus operandi, creo. Mandan el mensajito y esperan a ver quién cae. Pero a mí no me gustan. Todos son cortados con la misma tijera”, explicó.

Hasta el momento, ningún jugador de la selección peruana se ha pronunciado sobre estas declaraciones.