Tras mostrarse muy cercana a Sergio George, Gabriela Herrera dejó entrever que Yahaira Plasencia no estaría nada contenta con su cercanía al productor musical, y decidió arremeter en su contra al considerar que no es la única que puede ir en busca de la internacionalización.

“Ella quiere ser la única, pero tiene que entender que hay más que pueden salir. Eso de tener egos siento que la disminuye como artista, con esa actitud muy déspota, egocéntrica, eso le hace ver mal”, criticó la bailarina en una entrevista para “Magaly TV: La Firme”.

Sobre convertirse en la nueva engreída del músico estadounidense, Gabriela Herrera dejó en claro que no busca ocupar el lugar de la ‘Reina del totó’, sino que busca tener un nombre propia en la industria musical. Además, dijo que Sergio George es el único que decide con qué artistas trabajar.

“Nadie reemplaza a nadie, cada una tiene lo suyo. Con el que yo he conversado es con Sergio, no con Yahaira, entonces, creo que el que se encarga de tener más artistas, si es que quiere o no y si le conviene, es él y no Yahaira”, enfatizó.

En otro momento, Gabriela Herrera acusó a la salsera de copiarse su look y reveló que ahora hasta tienen el mismo estilista. “Yo quise pensar que eran casualidades, pero ya pasó lo mismo (con la ropa) y ahora el cabello, el mismo tono, las misas mechas, pero dicen que lo bueno se copia”, criticó.

Gabriela se mostró entusiasmada por iniciar su carrera musical de la mano de Sergio George, y dijo que, de concretarse, sería un honor trabajar con él.