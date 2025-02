Gabriela Herrera ofreció una extensa entrevista al diario Trome y sorprendió a todos al contar diversos pasajes de su vida; sin embargo, uno de los puntos más llamativos fue cuando habló de Yahaira Plasencia, a quien calificó como “soberbia”. Según dijo, la salsera no le cae mal, pero “me da igual”.

En una reciente entrevista con el podcast “Café con la Chévez”, Gabriela Herrera habló sobre su trayectoria en televisión y fue consultada por diversos personajes de la farándula con los que ha compartido, entre ellos, Yahaira Plasencia.

“Sin comentarios… Después me estresa, muchas cosas dice esa chica, no aprende. No me cae mal, ella me da igual. Me imagino que sí. A mí me da igual, yo me baño con aceite, con mantequilla, con todo lo que resbale, como que siempre cae con la misma cosa y es que, ya brother, aprende”, explicó.

Gabriela Herrera es una conocida bailarina que ganó "El gran show". (Foto: IG)

“En las mismas situaciones, creo que siempre con ella el problema es la soberbia. Cuando conversábamos, en su momento yo le dije ‘oye, pero si no eres así, por qué demuestras eso’”, añadió.

Sobre las injusticias en “El gran show”

Por otro lado, Gabriela Herrera confesó que, durante su paso por “El gran show”, vivió diferentes situaciones injustas: “Lo que siempre pasa, que hay favoritismo hacia los que tienen más tiempo y tú eres nueva y tienes que aguantar”.

“Siempre pasa eso y me tocó aguantar mucho. Te cambiaban la coreografía a último minuto. Mi final fue cambiado. Estábamos las tres, el final estaba ensayado una semana entera y la cambiaron el mismo día, para el mismo día, toda la canción”, agregó.

Gabriela Herrera fue una de las favoritas en "El gran show famosos". (Foto: GV)

Su experiencia en el reality se vio deteriorada en la segunda oportunidad que llegó a la pista de baile, cuando fue invitada nuevamente al programa. “Pasaron cosas en la temporada anterior que yo aguanté como derecho de piso, pero esa vez me estaban llamando ya para que yo llegue a bailar”, dijo; sin embargo, las incomodidades afectaron su rendimiento y experiencia en “El gran show”.

