La llegada de Gabriela Herrera a la pista de “La Gran Estrella” no solo obtuvo buenos comentarios de parte de Sergio George, sino que también provocó la reacción de las ‘reinas’, en especial de Yahaira Plasencia.

Y es que la popular ‘Patrona’ escuchó los halagos de Sergio George a Gabriela Herrera y de inmediato hizo una señal con la mano como reclamo a su productor, a lo que Herrera solo atinó a decir: “salsa”, una de las palabras características en el show de Yahaira Plasencia.

Como no podía ser de otra manera, esto provocó una reacción de la salsera. “Eso digo yo, Gabriela búscate otra frase. Soy la única del Perú que dice: ‘salsa’. Esa soy yo, nada más”, señaló Plasencia en el programa conducido por Gisela Valcárcel.

Gabriela Herrera responde

En una reciente entrevista con el diario Trome, Gabriela Herrera habló sobre su regreso a la TV y aseguró que Yahaira Plasencia se “picó” por entonar la palabra “salsa” durante su participación en el programa “La Gran Estrella”.

“Si vi unas ‘miradas complicadas’ de algunas personas, pero igual contenta de regresar a la pista. Creo que (Yahaira) se ‘picó’ un poquito cuando dije lo de ‘salsa’, pero acá hay espacio para todas y que se ‘pique’ está de más... Sergio George me hizo un halago y lo recibí con muy buena onda, pero sí por el lado izquierdo (las reinas) se ‘picaron’ un poco”, señaló Herrera.

Por si fuera poco, la ex integrante de “Esto es guerra” también acusó a Yahaira Plasencia de copiar sus looks. Según dijo, no comparten el mismo stylist, pero no le molesta que la copien. “De lo bueno se aprende, se copia”, precisó.

“Es algo muy raro y no tenemos el mismo ‘stylist’. El cabello también es casi igual, hay varias similitudes tanto en ropa, maquillaje, peinados... Antes me molestaba, pero ahora lo tomo como ‘si le gusta algo, está bien y que lo copien está bien’. Con Yahaira no somos amigas, pero nos saludamos cuando nos cruzamos, es un hola y chau”, aseguró la cantante y bailarina.