La exchica reality Gabriela Herrera reapareció en un evento para responder luego de la polémica que protagonizó con Alina Villón, su exsocia con quien recientemente se vio envuelta en una alterada discusión en la calle.

En declaraciones para el diario Trome, Herrera aseguró que la “traición” de su examiga le enseñó que no hay que confiar al 100% en las personas y que no todas las amistades son reales, ya que pueden traicionarte.

“Yo ya dije las cosas que se tenían que decir y mostré pruebas de los antecedentes que tiene como estafa, hurto, son cosas fuertes. Entonces, eso me dio la certeza de lo que estaba pasando y como que valida más mi tema (que la socia se apropió de su spa). Al final ella lo quiso hacer público, yo no, y bueno sales las cosas a la luz”, aclaró.

“A no ser tan confiada, en ver que las ‘amigas’ no son reales como uno lo pinta y, simplemente, que la mamá tiene toda razón porque mi mamá me lo dijo y lamentablemente no le hice caso”, agregó al ser consultada por las lecciones que le dio esta polémica.

Asimismo, Herrera aseguró que seguirá luchando por lo que es de ella y que no descansará hasta que se haga justicia.

“Voy a seguir luchando por lo mío, nadie me lo va a quitar porque a muchas personas les ha pasado que siempre hay alguien como una amiga que te estafó. Entonces, no puedes permitir que te quiten lo tuyo y menos arrasar con tu dignidad o con las cosas que tú quieres porque acá tengo la razón. A mí un hombre me faltó respeto, que es la pareja de ella, y eso no lo voy a permitir, ¡jamás!, a mí nadie me falta respeto, mucho menos a mi mamá. Yo voy a sacar las garras por ella y por mí”, dijo.