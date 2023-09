El último episodio de “La casa de Magaly” trajo consigo un momento emotivo protagonizado por la Uchulú y Gabriela Serpa, quien se quebró al escuchar el conmovedor relato que hizo la creadora de contenidos.

Durante una fiesta realizada por los participantes del “reality”, Etza Wong, que interpreta a la Uchulú, cantó un tema musical de su autoría basado en un episodio triste de su pasado, donde a causa de una decepción amorosa, trató de quitarse la vida.

Ante la historia relatada por la Uchulú, Gabriela Serpa se quebró tras recordar que también tuvo un intento de suicidio a sus 15 años.

“Yo me identifico contigo porque yo también pasé por un momento, pero no por alguien sino porque... (no terminó la oración debido a su llanto)”, dijo Serpa. “Todas las personas que no sufren por depresión no saben lo que es esa m*****. Y es horrible, es como un hueco sin salida”, agregó.

¿Cuál fue la conmovedora confesión de la Uchulú?

Por otro lado, la Uchulú contó que tuvo una relación tormentosa a sus cortos 18 años con una pareja que abusaba físicamente de ella.

“Esa relación me sacó la co******, me dobló la mano. Después de eso ya no quería comer, lo extrañaba mucho. Además tenía 18 años”, comentó.

Tras atentar contra su vida, la Uchulú relató que su madre la llevó al hospital para que reciba atención médica. “Al despertarme, lo primero que vi fue una mariposa y por eso tengo este tatuaje (muestra su espalda). La mariposa y la rosa”, agregó.

¿Cómo tratar con personas que tienen ideas suicidas?

Según el Ministerio de Salud (Minsa), “el 90% de los suicidas hace saber su intención de manera continua de diferentes formas”. Por ese motivo, es importante que el entorno cercano busque el apoyo profesional.

Algunos signos de alerta son los cambios de carácter, el enojo a agresividad, alta impulsividad, tristeza prolongada, aislamiento entre otros. En caso de que se note a una persona con ideación suicida, estas son algunas recomendaciones que brinda el Minsa.