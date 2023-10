“La casa de Magaly” llegó al final de su primera temporada revelando importantes confesiones de sus participantes, entre ellos la modelo Gabriela Serpa, quien se refirió al cómico Alfredo Benavides indicando que no sabe si está dolido o “picón”.

Durante el confesionario de “La casa de Magaly”, la actriz cómica de JB en ATV, comentó que al ingresar al reality lo hizo con las “mejores vibras”, sin embargo notó que Benavides tendría una actitud negativa hacia ella.

“Yo entré con las mejores vibras, a Alfredo no lo vi igual, lo vi distante, diferente, como que con cólera hacia mi. Tiene algo conmigo como no sé qué es, y por más que hablamos, lo siento como que con dolor”, comentó Serpa.

Gabriela Serpa cree que Alfredo Benavides está dolido

En ese sentido, la modelo agregó que tiene cariño por Alfredo Benavides, pero que le confunde la actitud que este tomó hacia ella, ya que no sabe si guarda resentimiento o dolor por la relación que no tuvieron.

“Todavía hay algo ahí, un resentimiento por parte de él. Yo lo quiero muchísimo, pero él no cede, no sé si está dolido o picón. Incluso me reclamo porque había ido a Barranco Bar con mi colágeno como si él fuera el dueño”, agregó.

Por su parte, el hermano de Jorge Benavides reconoció que estuvo ilusionado con Gabriela Serpa, pero que su intención no era buscar una relación con la modelo en “La casa de Magaly”

“Yo no vine a buscar una relación ni aprovecharme de una situación con Gabriela, pero sí he visto en ella transformaciones que no he podido manejar, cambios totales de actitud. Decirme una cosa primero, después atacarme... Después ablandarse”, expresó.