Gamille Ode, hija de Mariella Zanetti y Farid Ode, se pronunció luego del enfrentamiento entre su padre y Javier Blondet, actual esposo de su madre, a quien el empresario denunció por presunto maltrato psicológico hacia la joven.

A través de sus redes sociales, la joven lamentó que el incidente se haya hecho público y cuestionando las críticas. “Hace unos días ocurrió un conflicto que fue grabado y difundido completamente fuera de contexto” , expresó Gamille.

Gamille Ode, de 21 años, es hija de Mariella Zanetti y Farid Ode. Actualmente trabaja como tripulante de cabina en una reconocida aerolínea. | Foto: Instagram

“No apruebo ningún tipo de violencia”

La joven aseguró que no respalda ningún tipo de violencia, venga de quien venga, y enfatizó que su familia no merece ser juzgada de forma pública.

“No apruebo ningún tipo de violencia, venga de quien venga. Pero tampoco voy a quedarme callada mientras se distorsiona la verdad y se daña la imagen de personas que amo ”, escribió.

Además, manifestó su malestar por el daño emocional que ha generado la exposición. “ Me siento triste, frustrada y preocupada. Detrás hay una familia real, con sentimientos, que no merece ser expuesta ni juzgada de esta manera” , declaró.

Como se recuerda, Farid agredió a Javier Blondet en la puerta de su casa en Surco, propinándole puñetes, patadas y amenazas por presuntamente haber maltratado a su hija Gamille. Ambos presentaron denuncias en la comisaría del distrito.

Gamille Ode defiende a Mariella Zanetti

Por otro lado, Gamille se refirió a los cuestionamientos que ha recibido su madre en redes sociales, luego de que se difundiera un video donde Blondet la insulta, por lo que varios usuarios acusaron a Zanetti de no haber defendido a su hija.

“Me duele ver cómo se ataca a mi mamá, una mujer que ha hecho todo por salir adelante. No es justo que la señalen como ‘mala madre’ por una situación sacada de contexto”, afirmó.

Pronunciamiento de Gamille Ode tras la pelea de su padre, Farid Ode, con Javier Blondet

¿Javier Blondet agredió a Gamille Ode?

‘Magaly TV la Firme’ compartió un video, supuestamente difundido por Farid, donde se escucha a Javier Blondet gritándole en tono alterado: “Retírate del cuarto… mocosa malcriada”.

Según el padre de Gamille, este tipo de agresiones verbales forman parte de una serie de maltratos que habría vivido desde los 16 años.

El material fue grabado por la joven, motivando la violenta reacción del empresario cevichero.

Farid Ode agredió a Javier Blondet en defensa de su hija Gamille, de 21 años

Mariella Zanetti responde: “Farid quiere aparentar”

A su vez, y durante una entrevista con "Amor y Fuego", Mariella Zanetti explicó que el conflicto se originó por un shampoo usado por su hijo menor, lo que generó un descontrolado conflicto.

La actriz lamentó que Farid haya reaccionado con violencia frente a sus hijas y aseguró que en su hogar existen normas de convivencia claras.

“Farid recién ha asumido su rol como padre hace cinco años. Nunca estuvo presente como ahora quiere aparentar”, declaró Zanetti.

De otro lado, la exbailarina negó ser una madre negligente, tal como fue criticada en redes tras las declaraciones de Farid.

“S on 22 años que yo he criado a esa niña y nunca he permitido que nadie le falte el respeto, la toque o me la maltrate como el señor sale a decir”, comentó.

Gamille se aleja de redes sociales

Finalmente, Gamille anunció que se alejará temporalmente de redes sociales para preservar su bienestar emocional, aunque no cerrará sus cuentas.

“Solo pido respeto por nuestra privacidad. Gracias a quienes han mostrado empatía y cariño. De corazón, lo valoro mucho”, concluyó.