Ganó 80 mil soles en solo 6 horas: Melcochita y su lucrativa historia con “El valor de la verdad”

“Pablo, ¿se aprovechan tus hijos de ti?” Con esta pregunta el cómico y músico peruano Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, ganó en 2013 el premio mayor del programa “El valor de la verdad”. Un total de S/ 50.000 soles. Esta fue la primera vez que el adulto mayor, uno de los miembros más significativos de la farándula peruana, participó en el programa conducido por Beto Ortiz. La respuesta a esta pregunta en particular, la número 21, no fue sencilla. De hecho, el hombre cambió su respuesta a la que originalmente dio ante el polígrafo.

Las confesiones del 2013

¿Qué tan sincera es una respuesta condicionada por dinero? El debate está abierto. Aún así, lo dicho por Pablo Villanueva en el Sillón Rojo de Latina queda para la posteridad. Salvo sea negado por el protagonista de la historia, podría considerarse, si no verídico, por lo menos verosímil. En el programa del 2013 la primera pregunta que respondió fue “¿Terminaste el colegio?”; la respuesta fue negativa.

Conforme pasaron los minutos las preguntas se hicieron cada vez más intensas. “¿Mantienes todavía a tus hijos?” fue la décima pregunta, a la que respondió con un sí. En aquel momento confesó que, de sus hijos mayores de edad, mantenía a dos, ambas mujeres. Les pasa una mensualidad. “Lamentablemente el ‘bobo’ (corazón) que tengo es muy bravo. Como dice mi hijo, no puedo decir que no”, dijo en ese entonces.

La pregunta que no respondió Melcochita es si utilizaba o no viagra. Montserrat Seminario, su esposa, presionó el botón que permitía cancelar la pregunta. En reemplazo, respondió a la cuestión de si realmente se considera gracioso. La respuesta fue positiva.

Conforme el programa fue desarrollándose, Melcochita tuvo que responder preguntas más personales, más cercanas a su corazón. “¿Te dolió enterarte de que Constanza no es tu hija?”, fue una de esas preguntas, a la que respondió con un sí. No obstante en la actualidad considera a la menor, hija de Montserrat, como hija. “Yo siento que es mi hija, ha habido alguna trafa con el ADN”, dijo en el programa mientras lloró ante cámaras. “Algún día se sabrá la verdad”, resaltó.

Ya en la recta final del programa, el cómico confesó haber abusado físicamente de su esposa tras responder positivamente a la pregunta “¿Le has pegado a Monserrat?”. Esto fue ratificado por la víctima. Melcochita dijo que su esposa lo golpeó tras su aparición en el programa “La casa de Magaly”, donde el comediante tuvo coqueteos con la modelo Deysi Araujo; en respuesta Villanueva hizo lo mismo, contó él mismo.

Nueva década, más dinero

Melcochita volvió a “El valor de la verdad” en febrero del 2020, solo unos días antes de declararse la pandemia del Covid-19. En ese entonces el músico se llevó a casa S/ 15.000 por responder un total de 18 preguntas de su vida personal; en esta ocasión confirmó que sí, usaba viagra, que tuvo relaciones sexuales con más de 500 mujeres y que fue compañero de copas del futbolista peruano Hugo ‘Cholo’ Sotil. Pero ese fue solo el comienzo.

En el programa, Melcochita confesó que el narcotraficante Pablo Escobar le pagó $ 3.000 dólares americanos por cantar una canción; en su relato el peruano dice haber estado en Colombia junto al humorista Tulio Loza cuando una persona se le acerca para ofrecerle trabajo. En aquella ocasión cantó frente al hijo de Pablo Escobar, tras lo cual vio al narcotraficante. Ya después le pagaron, dinero que gastó casi de inmediato. Y hablando de música, también confesó haber cantado por dinero en la Plaza San Martín de Lima cuando solo era un niño.

Tal vez uno de los momentos más intensos de esa emisión fue con la pregunta 16: “¿Eres responsable de la muerte de Gilmer Castillo Caballero?” Como se recuerda, el músico conducía el vehículo que atropelló a dicha persona, conductor de moto lineal, causándole la muerte. “Me siento responsable porque en la familia de ellos hay un fallecido. Yo cumplí con los deudos y conversé con sus hijos. Le pudo ocurrir a cualquier persona”, dijo en ese entonces al programa.

A la tercera, la vencida

Melcochita se presentó por tercera vez en “El valor de la verdad”, el domingo 3 de agosto del 2025. Con un terno con detalles dorados, el sonero confesó nuevas intimidades ante Beto Ortiz, esta vez en el set de Panamericana Televisión.

Una de las preguntas que respondió fue “¿Te vetaron por negarte a acostarte con el ejecutivo de un canal?“. Melcochita respondió con un sí. Supuestamente, el músico estuvo vetado de ese espacio por dos décadas. Tras ello, se fue a Estados Unidos a probar suerte porque en Perú ”nadie lo llamaba".

En otro momento de la presentación confesó que los conductores del programa de YouTube “Hablando Huevadas”, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, no le dan risa. “Tienen su público y yo los felicito porque tienen mayoría, les gusta a la gente. Es bien difícil que me hagan reir a mi. No me da risan. El único que me da risa es Brasil; porque yo me ‘Río de Janeiro’. ¿Me entiendes?”, dijo.

Finalmente, Villanueva se fue del programa respondiendo 15 preguntas, que le valieron un total de S/ 15.000. En total, el cómico se ha llevado S/. 80.000 a lo largo de los años en “El valor de la verdad”.