Gene Simmons se disculpó con Robin Williams

El mismo día en que Robin Williams se suicidó, el cantante de Kiss, Gene Simmons, dio declaraciones controvertidas acerca del suicidio.

“Todos aquellos que tienen pensamientos suicidas deberían realmente matarse. Todos aquellos chicos que dicen: tengo 20 años, vivo en Seatle y estoy deprimido…, pues que se suiciden”, declaró Simmons.

Aunque no mencionó a Robin, sus amigos e incluso los fans de Kiss notaron que los comentarios fácilmente podían aplicarse a su tragedia.

William se suicidó el lunes luego de luchar durante varios años por la depresión y tras haber sido diagnosticado con Parkinson.

Nikki Sixx, líder de Mötley Crue y amigo de Simmons, declaró ayer en su programa de radio: “Me gusta Simmons pero no me gusta Simmons en este caso. No me gustan sus palabras. Hay chicos de 20 años que son fans de Kiss, que podrían escucharlo y decir: 'Él tiene razón, debería suicidarme'".

Simmons habló ayer para disculparse: “Estaba equivocado, hice esas declaraciones al calor del momento y sin intención de lastimar a Robin Williams ni a nadie que sufre depresión.

“Mis sinceras disculpas para aquellos que ofendí. Sé que la depresión es triste cuando sucede a alguien cercano”, manifestó.