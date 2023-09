La exbailarina y ahora abogada Génesis Tapia reveló durante una entrevista con el diario Trome que se reconcilió con su esposo, el empresario peruano Kike Márquez, tras haber estado separados por una crisis matrimonial.

Según Tapia, su relación con Márquez venía de una crisis y se agravó luego de que una persona trató de separarla, al escribir mensajes románticos con malas intenciones al celular de su esposo. “Mi esposa creía que hubo una infidelidad”, dijo Kike.

“Quien estuvo detrás de todo esto fue un hombre. A Kike le llegó un mensaje al celular que decía: ‘Hola, mi amor’. No había ninguna conversación, pero yo me hice pasar por él para saber hasta dónde había llegado con esta supuesta chica”, relató Génesis.

Asimismo, la exbailarina prefirió no referirse a la identidad de la persona responsable de esas acciones, pero indicó que tomaría acciones en contra de él.

¿Por qué el matrimonio de Génesis Tapia estaba en crisis?

Según la abogada, su matrimonio había caído en la monotonía después de siete años, ya que se concentraron en la paternidad y descuidaron el lado romántico.

“[...] Habíamos puesto como prioridad ser padres y nos olvidamos de nosotros. Ya no veía más a ese Kike que me enamoró, me sentía aburrida y él también”, explicó.

En ese sentido, tras llegar a un acuerdo y comprometerse con mejorar el aspecto íntimo y romántico de su matrimonio, Tapia y Márquez se mostraron nuevamente contentos el uno con el otro.

“He desenterrado todas mis lencerías porque ya estaban bajo siete llaves. Han visto nuevamente la luz. Yo sé lo que le gusta y él a mí. Lo importante ahora es enamorarnos más de lo que ya estamos”, agregó Génesis.