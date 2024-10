Aclaró. Luego de haber sido captada junto a su expareja, Kike Márquez, en el mismo avión rumbo a Miami, la exbailarina y abogada Génesis Tapia descartó haberse reconciliado con Márquez, explicando que viajó hasta la ciudad estadounidense para cumplir responsabilidades académicas y laborales.

Mediante sus redes sociales, Tapia aclaró que fue a Miami para participar en dos cursos de su maestría, en la New City University, posteriormente, justificó la compañía de Kike por el vínculo laboral que mantienen con su empresa Fetama, especializada en representación deportiva.





“[...] Ustedes saben que yo estoy haciendo una maestría en España, entonces, como parte de ese paquete, yo tengo cursos en la New City University de Miami, entonces, este viaje a Miami yo lo había programado para convalidar algunos cursos que he realizado y también para venir a trabajar, a hacer cosas de Fetama”, dijo en sus historias de Instagram.

Tras ello, aseguró haber fundado sola su empresa Fetama, colocando a Márquez como el encargado. “[...] Yo tengo con Kike la empresa que es del matrimonio, también es mía, Kike no fundó nada, solo Fetama lo maneja Kike, pero yo veo los asuntos legales y también me pertenece”.

Negó haberse reconciliado con Kike Márquez





De otro lado, Génesis dijo que no depende económicamente de su expareja, con quien todavía está casada, enfatizando que actualmente solo comparte un vínculo de co-paternidad junto a Kike. “[...] Una cosa es la relación de padres con Kike y otra muy distinta que yo haya regresado con él, lo cual lo descarto completamente”, enfatizó.

En esa misma idea, Tapia fue clara en decir que no necesita regalos para estar con un hombre, realzando su independencia económica. “[...] Yo no soy de las mujeres que necesita que alguien le pague un pasajito a Miami”, dijo, señalando que el dinero manejado por su expareja, es suyo debido a que comparten el mismo negocio.

“[...] Que quede claro: yo no necesito que nadie me patrocine nada, yo por eso me fajé con una carrera, me fajé formando una empresa que gracias a Dios me solventa, entonces, no me vengan con tonterías la verdad, aquí no hay reconciliación de nada, aquí” , sentenció, finalizando las especulaciones de un posible regreso.

¿Cómo fue la infidelidad de Kike Márquez a Génesis Tapia?





Kike Márquez fue visto ingresando a varios hoteles de Lima junto a Lourdes Morales, una joven de 18 años, tras regresar de un viaje a Buenos Aires. Luego del ampay difundido por “Magaly TV, La Firme”, Génesis Tapia anunció que comenzaría los trámites de divorcio. Actualmente, la exmodelo está embarazada de Márquez.