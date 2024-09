Génesis Tapia se mostró afectada hace algunos días tras darse a conocer que su esposo Kike Márquez le había sido infiel. Ahora, durante una entrevista de Márquez en “América Hoy”, la exbailarina se comunicó a través de una llamada y encaró a su todavía esposo, quien fue visto saliendo de hoteles con una joven.

En la reciente edición del programa matutino de América Televisión, Tapia no pudo evitar quebrarse y llorar al recordar que su esposo le fue infiel aún sabiendo que tenía un embarazo de riesgo.

“Dios me ama, mi único error fue confiar y pensar que podía tener una familia porque desde niña he sufrido demasiado”, dijo Tapia llorando.

Génesis Tapia responde a Kike Márquez 1

Pese al difícil momento que atraviesa, Génesis Tapia aseguró que esta solo es una prueba más en su vida y que no se derrumbará a pesar del dolor, ya que debe continuar adelante por sus hijos.

“No me voy a hundir, yo me voy a levantar por mis hijos… No me ha levantado la mano, pero me destruyó el alma, todos estos años”, aseguró, notablemente afectada y con la voz entrecortada.

Kike Márquez asegura que su matrimonio estaba quebrado