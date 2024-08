Génesis Tapia fue internada de emergencia en una clínica local por presuntamente ingerir una gran cantidad de sedantes. Esto habría ocurrido luego de que Magaly Medina anunciara que tiene un ampay de Kike Márquez, esposo y padre de los últimos hijos de la ‘pelirroja’.

Durante la última edición de su programa, la figura de ATV también dio a conocer que la ex chica reality estaría embarazada de 13 semanas , una información desconocida por el público en general hasta dicho momento.

Según detalló Magaly Medina, la exbailarina está internada en la Clínica San Gabriel, en San Miguel, a donde llegó para que realicen un lavado gástrico. Sus cámaras captaron a Kike Márquez en la recepción de dicho centro de salud.

“ Nos hemos enterado de que Génesis Tapia fue ingresada a la clínica San Gabriel . Esto fue por una información que nos llegó al ‘Chismefóno’. Nosotros llegamos a la clínica y pudimos ver al esposo Kike Márquez a eso de la 1 de la tarde, quien estaba en la recepción de la clínica,” relató la presentadora de televisión el último jueves 29 de agosto.

Génesis Tapia estaría embarazada de 13 semanas y habría tomado una gran cantidad de sedantes tras enterarse de infidelidad de Kike Márquez. Video: Magaly Tv La Firme

Ampay de Kike Márquez

Salieron a la luz unas comprometedoras imágenes donde se ve al esposo de Génesis Tapia ingresando a varios hoteles junto a una joven de tan solo 18 años .

Se trata de Lourdes Morales , quien habló con el programa de espectáculos. Ella confirmó que Márquez la contactó por redes sociales para ofrecerle representarla como manager. En un inicio, ella rechazó la propuesta; sin embargo, luego aceptó escuchar la oferta de trabajo, motivo por el que se reunió con el padre de familia.