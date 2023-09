La exbailarina Génesis Tapia hizo una conmovedora revelación durante una entrevista con la psicóloga Lizbeth Cueva en su videopodcast de YouTube al indicar que fue víctima de abuso sexual cuando era niña.

En ese sentido, la abogada explicó que en su niñez vivía con su madre, abuelos y padrastro, este último aprovechaba que su mamá se ausentaba para realizarle tocamientos indebidos.

Tras haberle avisado a su abuela, esta le comentó del hecho a su madre, quien no le creyó castigándola y dejando entrever que ella, a sus cortos 12 años, habría seducido a un hombre adulto.

“Finalmente me violaron y cuando sucedió, yo sentí que se llevaban mi alma. Yo ya sabía que no había quién me defendiera, mi abuelo era policía y siempre cargaba un arma, yo tenía miedo de contarle y que lo matara y fuera a la cárcel”, narró la exbailarina.

¿Qué pasó con Génesis Tapia tras ser abusada sexualmente?

Génesis Tapia tenía 12 años cuando su padrastro abusó sexualmente de ella, al no recibir ayuda de sus familia y con el temor de que su abuelo atentara contra la vida del abusador, prefirió guardar silencia y atentar contra su vida.

La empresaria narró que se encerró en su habitación y tomó una mezcla tóxica para acabar con su vida. “Sentí un frio que venía de la punta de mis pies e iba subiendo y yo iba perdiendo movilidad”, contó.

“[...] No recuerdo más, solo podía escuchar, no podía ver ni hablar ni nada, solo escuchaba que mi abuela vino y gritaba, [...] entonces yo quedé seis meses (en estado) vegetal”, agregó la letrada.