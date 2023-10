Génesis Tapia recordó un desafortunado incidente que vivió cuando formaba parte del programa “Bienvenida la tarde”. La exchica reality confesó que protagonizó un hecho de violencia con Melissa Paredes en el detrás de cámaras del reality que se emitía en Latina.

En entrevista para el programa “Hablemos de belleza”, Génesis Tapia recordó diversos pasajes de su vida, su etapa en “Bienvenida la tarde” y sus enfrentamientos mediáticos con conocidos personajes como Rosángela Espinoza, Leysi Suárez y Melissa Paredes.

Según contó, tuvo un intercambio de palabras que terminó en agresiones físicas con Melissa Paredes en los camerinos de “Bienvenida la tarde”. El hecho no pasó a mayores porque la producción intervino y las separó.

“Con Melissa Paredes hubo enfrentamiento y violencia, pero detrás de cámaras, eso nadie lo sabe, a tal punto que el productor tuvo que venir a separarnos en los camerinos de Bienvenida la Tarde”, contó la exchica reality.

“Yo no tengo problemas con nadie, ellas lo tienen conmigo, la verdad es que a cada una le ha caído su ‘estate quieto’ cuando han fastidiado, si me buscas me encuentras”, añadió en sus declaraciones.

Por otro lado, Génesis Tapia también reveló que logró superar una crisis en su matrimonio y ahora vive uno de sus mejores momentos con su esposo Kike Márquez.

