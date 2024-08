Luego de las imágenes donde se observa a Kike Márquez ingresando a varios hoteles junto a una joven de tan solo 18 años, Génesis Tapia publicó un comunicado donde confirma que su matrimonio con el empresario no va más por conducta deshonrosa.

En su extensa publicación, la exbailarina también afirmó que está embarazada y que su bebé está luchando por sobrevivir . Como se sabe, ella fue internada de emergencia en las últimas horas tras presuntamente ingerir una gran cantidad de sedantes.

“Quiero agradecer a todos mis seguidores por el amor que me brindan en estos momentos donde más los necesito. Después de 8 años de matrimonio, entiendo que esto llegó a su fin. Se vienen para mí momentos muy difíciles; mi bebé está luchando por vivir y yo estoy luchando por pegar mis pedazos”, redactó la ex chica reality en sus redes sociales.

La abogada reconoció que será un proceso duro de asimilar; sin embargo, aseguró que saldrá adelante por sus pequeños hijos. En esa línea, comentó que seguirá internada unos días más en la Clínica San Gabriel por recomendación de los médicos.

Comunicado de Génesis Tapia

Por su parte, y casi de manera simultánea, Kike Márquez publicó un video de disculpas en sus redes sociales . El padre de familia admitió que tuvo una conducta inapropiada al ingresar al hotel con otra mujer que no es su esposa. Asimismo, reconoció que escribía a otras féminas en Instagram, acción por la que también dijo sentirse apenado.

Sin embargo, y pese a todo lo dicho, el empresario aseguró que no tuvo intimidad con la joven de 18 años que responde al nombre de Lourdes Morales.

Kike Márquez reconoció que tuvo una conducta inadecuada al ir con jovencita a hotel. Además, admitió que estuvo escribiéndole a otras mujeres, traicionando a Génesis Tapia. Video: IG