Génesis Tapia fue invitada al programa “América Hoy” para hablar de la presunta crisis que atraviesa su matrimonio con Enrique Márquez. Según explicó la exbailarina, creyó que era víctima de una infidelidad, pero solo se trató de una mentira ideada por una persona cercana a su familia.

Según contó en el programa matutino de América Televisión, ella tiene sincronizada su cuenta de Instagram con la de su pareja, por lo que terminó recibiendo un mensaje sugerente a su esposo, por lo que creyó que había sido engañada; sin embargo, descubrió que no era real.

“Creí ver en mi esposo una conducta deshonrosa, pero en realidad no era así… Yo iba a esperar un tiempo para poder revelar la verdad, porque creo que la paz no tiene precio”, explicó Tapia.

“En la actualidad no me encuentro realizando ningún trámite de divorcio. Mi esposo, al pensar que estaba perdiendo a su familia, ha empezado a tener los mismos detalles que me enamoraron en un principio”, agregó.

Tras descartar que se vaya a divorciar de su Enrique Márquez, Génesis Tapia aclaró que disfruta de los gestos de su esposo, por lo que lo está “haciendo esperar un poco”.

Como se sabe, la abogada ya habría solucionado la presunta crisis matrimonial desde hace algunos días, luego de celebrar el cumpleaños de una de sus hijas con un viaje familiar que presumió en redes sociales.