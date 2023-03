Génesis Tapia no tuvo reparos en responder duramente a Magaly Medina luego que la presentadora de televisión criticara su incursión a la plataforma Unlok pese a que hasta hace se encontraba enfocada en su trabajo como abogada, ya que se encuentra en el décimo ciclo de la carrera de Derecho.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Génesis Tapia calificó como cómicas las declaraciones de Magaly Medina y la llamó ‘cantinflas’ por cuestionar que se ponga bikini y suba sus fotografías en la plataforma Unlok.

“Me parece súper cómico lo que dice Magaly, ha sacado una página diciendo que es mi ‘Onlyfans’ y eso es totalmente falso, porque yo no tengo ‘Onlyfans’. La página que mostró es donde se publica fotos que no están en mis redes, así que, en vez de estar publicando fotos en bikini en Instagram, mejor lo publico en esta página (Unlok) y monetizo”, señaló Tapia.

“Además, el hecho que tenga aspiraciones en mi carrera o vaya a ser juez en algún momento, no significa que no me pueda poner un bikini. Acaso, ¿Ponerte un bikini te descalifica de ser una mujer inteligente o usar tus neuronas? Magaly también usa bikini y va a la playa. Ella es la cantinflas, siempre dice que es la protectora de las mujeres, pero es la primera que busca maltratar y minimizar a la mujer”, añadió.

Asimismo, Génesis Tapia resaltó que Magaly Medina es una presentadora de televisión sin preparación ya que no terminó su carrera universitaria y, aun así, cree que tiene derecho de emitir comentarios sobre otras personas.

“Es una persona que no tiene carrera universitaria ni que llevó la mitad de la carrera, pero emite opiniones totalmente nescientes en cuanto a Derecho. Se cree la erudita, pero no domina ni la materia penal o civil. ¿Qué peso o trascendencia puede tener sus comentarios absurdos?”, aseguró.

