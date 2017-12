George Michael: su familia comparte emotivo mensaje

A un año de celebrarse la muerte de George Michael, su familia compartió un conmovedor mensaje por Navidad, a través de la cuenta oficial del músico británico.

"Tuvimos que reconstruirnos este mes, al escuchar 'Last Christmas' y 'December Song' en tiendas, autos y radios como lo ha sido durante décadas, sabiendo que no está aquí con nosotros, extrañándolo", señala el comunicado.

“Esta Navidad será difícil sin él; pero sabemos que no estamos solos en el luto del aniversario de su muerte y que la tristeza de nuestra amplia familia, y verdaderos amigos, es compartida por muchos de ustedes", continúa.

"Yog, tu amabas la Navidad, y siempre esperabas que nevara… quisiéramos que cada uno de ustedes que lo admiraban y amaban (sí, él sabía todo eso) se tomaran un momento, levantaran un vaso, disfrutaran su música y pensaran en él con mucho cariño, asegurándose de disfrutar su tiempo y de apreciar a sus familias y amigos", remarca el documento.

"Entonces si pueden, en memoria de él este año, tómense un momento y respiren profundamente para decir ‘I Love You’s’ muy fuerte. Todos creemos que hay tiempo, ¿no? Pero, solo quizá, es más tarde de lo que piensan", remarca.

Puedes leer el documento aquí.

George Michael Familiares de George Michael comparten este mensaje. Difusión

George Michael falleció el 25 de diciembre de 2016 en su casa en la localidad inglesa de Goring-on-Thames, murió por causas naturales.

Las causas de la muerte del artista a los 53 años fueron "una miocardiopatía dilatada con miocarditis e hígado graso", según dio a conocer en un comunicado Darren Salter, forense-jefe del condado de Oxfordshire (sur).

SALUD COMPLICADA

La pareja de Michael, Fadi Fawaz, había explicado que lo halló "yaciendo en paz" en la cama de su casa.

El cantante había sobrevivido por otro lado a una neumonía a fines de 2011 y en los últimos años se había mantenido alejado del foco público.

Georgios Kyriacos Panayiotou -su verdadero nombre- nació en un barrio londinense en 1963 y se convirtió en una superestrella mundial en los años ochenta.

Saltó a la fama con su grupo Wham!, formado en 1981 con Andrew Ridgeley, y entre las canciones archiconocidas de la banda estaban "Last Christmas" y "Wake me up before You Go-Go".

Tanto en el seno del dúo Wham! como en solitario, compuso algunos de los grandes éxitos musicales de los ochenta, como "Careless Whisper" y "Faith", vendiendo más de 100 millones de discos a lo largo de casi cuatro décadas.

En los últimos años, sin embargo, aparecía poco en público, y la prensa hablaba más de sus incidentes que de su música.