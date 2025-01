Ante la controversia generada por los comentarios ofensivos hacia Gabriela Serpa, el comediante peruano Gerardo García, conocido como ‘El Cacash’ en redes sociales, ofreció disculpas públicas a la modelo, asegurando que no tuvo intenciones de ofenderla y reconociendo que sus palabras fueron inapropiadas.

“Quiero disculparme sinceramente por el chiste de mal gusto que hice sobre Gabriela Serpa. Mi intención no fue ofender, pero reconozco que las palabras que utilicé son ofensivas en cualquier contexto, y lamento profundamente el malestar ocasionado”, expresó mediante un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

García también aceptó que este tipo de bromas refuerzan estereotipos negativos que no deben formar parte de la conversación pública. “Perpetúan ideas que no deben circular, y por ello asumo completamente la responsabilidad de mis actos”, agregó.

Tras comprometerse a reflexionar sobre el impacto de sus acciones, se dirigió directamente a Serpa para ofrecerle sus disculpas y extendió un mensaje similar a todas las mujeres que pudieron haberse sentido ofendidas.

Por su parte, Gabriela Serpa anunció que tomará acciones legales debido a los calificativos recibidos durante la emisión del podcast “Todo Good” en YouTube. La modelo rechazó los comentarios, calificando las palabras como “denigrantes y ofensivas”.

“Mi abogado, el Dr. Elio Riera, ya ha iniciado las acciones legales pertinentes. Confío en que la justicia actuará conforme a lo establecido por la ley”, escribió en una historia de Instagram el 9 de enero.

Comunicado de Gabriela Serpa | Foto: Instagram (@gabrielaserpaoficial)

CONOCE MÁS: Reporteros de Magaly deberán someterse a terapia psicológica por comentarios a Gabriela Serpa

Integrantes de “Todo Good” emitieron disculpas





En respuesta, los presentadores de “Todo Good” pidieron disculpas públicamente, entre ellos José Rodríguez, conocido como ‘El Pelao’, admitiendo que no reaccionaron a tiempo: “Nos equivocamos al no corregir, no parar, no botarlo en el momento. Desde aquí desaprobamos estos comentarios”.

Asimismo, dijo que no invitarán más al comediante a a futuros proyectos del canal. Tonino, otro presentador, reconoció también su error: “Sabíamos que estaba pésimo, pero no reaccionamos. Vamos a corregir eso porque es lo correcto”.

MÁS INFORMACIÓN: Gabriela Serpa demandará a reporteros de Magaly Medina tras comentarios ofensivos

¿Cómo inició la polémica?





El incidente ocurrió durante la participación de El Cacash en el podcast “Todo Good”, cuando, en tono jocoso, dijo: “Aquí sale el Curwen haciendo palta, ¿no? Con la Serpa”, y luego utilizó un adjetivo inapropiado para referirse a ella.

Al percatarse de la gravedad de su comentario, trató de retractarse: “No, no, mentira, menos mal no se escuchó”. A pesar de la tensión generada por sus palabras, los conductores continuaron con la conversación sin hacer referencia al incidente.