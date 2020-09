Germán Loero preocupó a sus seguidores al anunciar que fue atropellado mientras se desplazaba con su scooter en Miraflores. Tras ser impactado por un vehículo, el actor terminó con una costilla fracturada.

El actor se animó a compartir un imagen en Instagram cuando era atendido en la clínica Gooh Hope en Miraflores y haciendo muestra de su buen ánimo, Loero levanta el pulgar ante la cámara mientras se encuentra acostado en una cama.

“Sí, me atropelló un carro, pero estoy bien. ¡Gracias a todos por su vibras!”, señaló el actor en su red social. Sin embargo, sus amigos del medio actoral como Maricela Puicón, Maricielo Effio y Toño Vega no dudaron en escribirle en los comentarios deseándole una pronta recuperación.

“Ahora estoy en la clínica. Fue en Miraflores, yo estaba en mi scooter y el carro me agarró. No frenaba, los dos no estábamos a velocidad, pero el carro no frenaba y me arrastró por la calle”, denunció el actor en declaraciones a Diario Correo.

Loero comentó que los serenos de Miraflores y paramédicos lo trataron bien y se siente aliviado porque el accidente no comprometió más su salud. “Creo que la casaca evitó que la llanta me trepara, porque me estaba apretando”, agregó. “No agarró la cabeza, ni las piernas, gracias a Dios. Tengo una costilla fracturada”, contó.

