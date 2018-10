La modelo peruana integrante de "Gran Hermano VIP", Miriam Saavedra, narró a Verdeliss difíciles pasajes de su vida relacionados a su ex pareja, el conductor de TV español Carlos Lozano.

Miriam contó que en España nunca gozó del apoyo de Lozano, quien le lleva 30 años de edad.

"Me tuvo todos los días como una chacha en casa cocinándole como a un rey.... Me gasté todos mis ahorros en idas y venidas, perdí trabajos, mi tiempo que vale oro, mi amor regado por una relación perdida y frustrada; me demacré y encima tuve que buscar ayuda con un psicólogo", sostuvo.

"Me malogró la vida, no me benefició en nada y encima tenía que darle explicaciones por aceptar un trabajo de colaboradora en 'Sálvame'", acotó en referencia al trabajo que consiguió en el programa de Telecinco como colaboradora y reportera.

Finalmente, Miriam Saavedra dijo que sintió abandono en Madrid, sobre todo en fechas festivas, ya que tuvo que pasar lejos de su familia y amistades.

Verdeliss a Miriam: "Este tema del pasado te hace daño a ti y a tu imagen" #GHVIPGala7 pic.twitter.com/bWZH8H2iwe — Gran Hermano (@ghoficial) 25 de octubre de 2018

"Él me quería ver hundida", argumenta sobre Lozano, a quien le llama "el muerto" y asegura que fue cruel con ella.